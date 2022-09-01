По случаю Дня знаний в Эстонии вывешивают государственные флаги

Учебный год по традиции начинается 1 сентября. В День знаний особое внимание уделяется школьникам и учителям. В 2022/2023 в учебном году по прогнозу Министерства образования и науки в первый класс поступает почти 14 000 учеников. Всего к учебе приступят 158 000 школьников, 26 000 учащихся профессионально-технических учебных заведений и 44 000 студентов университетов.

Флаги поднимают не позднее восьми утра и опускают на закате. Если флаг не спущен в темное время суток, он должен подсвечиваться.