По случаю Дня знаний 1 сентября в Эстонии государственные флаги вывешивают все государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, а также публичные юридические лица, приветствуется вышивание флагов всеми домохозяйствами, предприятиями и организацияями.
По случаю Дня знаний в Эстонии вывешивают государственные флаги
Учебный год по традиции начинается 1 сентября. В День знаний особое внимание уделяется школьникам и учителям. В 2022/2023 в учебном году по прогнозу Министерства образования и науки в первый класс поступает почти 14 000 учеников. Всего к учебе приступят 158 000 школьников, 26 000 учащихся профессионально-технических учебных заведений и 44 000 студентов университетов.
Флаги поднимают не позднее восьми утра и опускают на закате. Если флаг не спущен в темное время суток, он должен подсвечиваться.
Государственные флаги вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все домохозяйства, предприятия и организации также могут вывесить государственные флаги, чтобы поприветствовать школьников. Флаги поднимают не позднее восьми утра и спускают на закате. Вывешенный в темное время суток флаг должен подсвечиваться.