Лукас в День знаний: люди с иным родным языком должны чувствовать себя полноправными членами общества

«Учебный год в Эстонии начинают около 158 000 учащихся общеобразовательных школ, что больше, чем в прошлом году. В то же время у нас меньше первоклассников, около 14 000. В прошлом году у нас было почти 26 000 учащихся ПТУ, данные этого года скоро станут известны. У нас почти 45 000 студентов в высших учебных заведениях», – отметил министр.

«Как родители, мы хотим, чтобы наши дети хорошо учились в школе, чтобы им было весело в школе. Мы также можем многое сделать сами, чтобы все успокоилось, чтобы нас не изнуряла зависимость от смартфона или просто недосыпание. Если дома ребенок окружен заботой, в школе ему будет намного легче. И учителям проще сохранить рабочий настрой», - сказал он.

В качестве министра образования и науки Лукас пообещал приложить усилия для того, чтобы суть обучения, прописанная в учебных программах, была полезной для развития учащегося, а также для общества в целом.

«Чтобы сохранить эстонский народ, язык и культуру – как написано в Конституции. Чтобы и живущие в Эстонии люди с иным родным языком могли чувствовать себя полноправными членами общества. Чтобы будущие поколения были здоровыми и счастливыми, а учителя чувствовали, что их ценят. Чтобы нагрузка была достаточной, но не чрезмерной, а работа давала возможности для самореализации и развития», – сказал он.