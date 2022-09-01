Глава А1000 Market раскритиковал конкурентов: скидка на самом деле говорит о размере наценки

Тармо Лауринг сказал, что «дорогие» торговые сети резко увеличили маржу, и разрыв с магазинами низких цен стал больше, чем когда-либо. «Как это ни парадоксально, чтобы понять, насколько велики наценки на самом деле, стоит взглянуть на предлагаемые скидки», – сказал Лауринг.

По словам Лауринга, люди постоянно видят рекламу больших скидок, но покупательская корзина на самом деле стала намного дороже.

«Именно скидки показывают, какую наценку на самом деле делают магазины. Еще понятно, когда уцениваются отдельные товары или продукты с истекающим сроком хранения. Но если скидка распространяется на целые группы товаров – например, на все игрушки, все сладости или все газонокосилки действует скидка 50–80 процентов – значит, обычно наценка на них составляет 70–100 процентов. Одновременная продажа такого количества товаров по цене ниже себестоимости сделала бы бизнес неустойчивым, и ни один магазин на это не пойдет. Так что стоит задуматься, что на самом деле означают большие скидки», – считает Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, наценки в розничной торговле выросли больше, чем наценки производителей, но этого быть не должно, ведь магазины являются всего лишь посредниками и сами какой-то особой прибавочной стоимости не создают. «На самом деле, расходы магазинов не так уж сильно выросли по сравнению с расходами производителей», – добавил Лауринг.

«Еще одна возможность предоставлять большие скидки – оказывать давление на эстонских производителей продуктов питания, которые сейчас и так переживают тяжелые времена. Некоторые из них даже вынуждены останавливать производство из-за высоких цен на электроэнергию. Продавцы настаивают на том, что некоторые товары для проведения кампаний производитель должен продавать ниже себестоимости, при этом на другие товары продавцы устанавливают большую наценку и таким образом выжимают прибыль по полной программе», – сказал Лауринг.