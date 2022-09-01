Лукас – русским ученикам и учителям: владение государственным языком открывает в Эстонии все двери

«Перед этим учебным годом много говорилось о расширении обучения на эстонском языке в школах и детских садах Эстонии. Это напрямую касается вас, учителя и ученики иноязычных школ, пока еще обучающие и учащиеся на русском языке или частично на русском языке», – сказал министр образования и науки Тынис Лукас.

По словам министра, государство планирует перевести обучение на эстонский язык в интересах самих учащихся, чтобы по окончании школы они владели государственным языком в такой мере, которая позволит им продолжить учебу и позднее устроиться на работу.

«Возможности продолжения обучения у тех, кто хорошо владеет эстонским языком, несомненно, лучше. Больше и возможностей выбрать увлекательную работу для себя в будущем. Владение государственным языком открывает в Эстонии все двери. У нас единое государство, единое общество, хотя родные языки у нас могут быть разными. У нас нет причин сохранять школьную систему на двух разных языках. У нас должна быть одна эстонская школа –повсюду и на высоком уровне».

Министр Лукас напомнил, что для достижения этой цели правительство берет на себя обязательство создать такие возможности, чтобы обучение на эстонском языке началось во всех школах уже с 2024 года, а в каждом классе – с 2029/30 учебного года.