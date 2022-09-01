Владение государственным языком открывает в Эстонии все двери –об этом 1 сентября, в День знаний, сказал министр образования и науки Тынис Лукас, обращаясь к учителям и учащимся школ с русским языком обучения.
Лукас – русским ученикам и учителям: владение государственным языком открывает в Эстонии все двери
«Перед этим учебным годом много говорилось о расширении обучения на эстонском языке в школах и детских садах Эстонии. Это напрямую касается вас, учителя и ученики иноязычных школ, пока еще обучающие и учащиеся на русском языке или частично на русском языке», – сказал министр образования и науки Тынис Лукас.
По словам министра, государство планирует перевести обучение на эстонский язык в интересах самих учащихся, чтобы по окончании школы они владели государственным языком в такой мере, которая позволит им продолжить учебу и позднее устроиться на работу.
«Возможности продолжения обучения у тех, кто хорошо владеет эстонским языком, несомненно, лучше. Больше и возможностей выбрать увлекательную работу для себя в будущем. Владение государственным языком открывает в Эстонии все двери. У нас единое государство, единое общество, хотя родные языки у нас могут быть разными. У нас нет причин сохранять школьную систему на двух разных языках. У нас должна быть одна эстонская школа –повсюду и на высоком уровне».
Министр Лукас напомнил, что для достижения этой цели правительство берет на себя обязательство создать такие возможности, чтобы обучение на эстонском языке началось во всех школах уже с 2024 года, а в каждом классе – с 2029/30 учебного года.
«Подготовка к этому идет уже сейчас, как в масштабах всего государства, так и на уровне местных самоуправлений во многих школах, особенно в тех, где уже были классы с языковым погружением. Несомненно, в центре внимания также и уровень обучения в школе по всем предметам. Чтобы учеба, обретение знаний были бы вдохновляющими и развивающими.
Конечно, важно, чтобы все могли оставаться теми, кем они хотят быть – и в дальнейшем останется возможность углубленно изучать в эстонских школах русский, а теперь еще и украинский языки, знакомиться с историей и культурой своего народа. Идентификация со своим народом важна для всех. Идентификация с государством в Эстонии у нас едина.
Дорогие учителя! Владение эстонским языком в дополнение к знанию своего предмета дает и вам возможность продолжить работу в своей любимой сфере, в педагогике. Мы будем поддерживать вас, проводя консультирование, и, при необходимости, обучение эстонскому языку. Только вместе мы сможем быть сильными и претворить в жизнь все те изменения, которые позволят нашим детям быть открытыми, умными и целеустремленными», – заключил министр образования Тынис Лукас.