Сегодня в Тартуской Аннелиннаской гимназии более тысячи учеников начинают новый учебный год. Из них – 160 детей украинских военных беженцев, которым, помимо непривычного графика учебы, приходится привыкать и к новым условиям жизни.
Новоиспеченные украинские гимназисты продолжат обучение как в специальном украинском классе, так и на родине
Многие ученики созданного в Аннелиннаской гимназии украинского спецкласса будут обучаться на две страны. А именно, в ближайшие месяцы ученики, поступившие в десятый класс, попытаются получить знания как на основе эстонской национальной учебной программы, так и на дистанционном обучении в соответствии с украинской учебной программой.
Новоиспеченные гимназистки Диана Осипова и Стефания Дейнека хотят продолжить учебу на родине после того, как нынешняя жестокая война закончится. Поэтому учебный год будет для них особенно сложным: учиться нужно в совершенно новой среде, по другой программе, а к тому же следить за информацией и выполнять требования, поступающие через интернет из Украины.
Коронавирус и война
Станислав Гончанов тоже продолжит обучение в двух школах, но по более упрощенному варианту. «Каждые две недели я сдаю тест, который присылает украинская школа, чтобы выяснить, на каком сейчас уровне мои навыки», – пояснил он. Молодой человек, который уже весной приступил к учебе в гимназии Аннелинна, повторно проходит программу десятого класса, так как два года пандемии и войны неминуемо оставили свой след. «Я недостаточно преуспеваю в математике, физике и химии. Проходя программу повторно, можно дольше учить эстонский язык», – объясняет он.
Гончанов десять лет учился в Харьковской музыкальной школе, а в этом году планировал поступить в музыкальную школу Хейно Эллера. Однако пока отложил эту мысль. «Я побоялся, что не справлюсь», – признался он.
Спасаясь от войны, родители сестер Стефании и Лиры Дейнеки выбрали Эстонию во многом из-за достойной системы образования. Хотя семья девушек изначально жила в Пярну и условия жизни в этом городе их устраивали, они решили выбрать Тарту из-за его славы университетского городка. Несмотря на разницу в возрасте в один год, Стефания и Лира сейчас вместе пошли в десятый класс.
Хотя в новой школе много интересного, жизнь военных беженцев не свободна от страхов. Диана Осипова рассказала, что хоть они и очень боятся провалов и неудач, гораздо больше их пугают бытовые вещи. Например, гроза, прокатившаяся над Тартумаа в начале недели, вновь напомнила о том, что совсем недавно они бежали в эту страну от войны. Стефания Дейнека добавила, что, хотя прямой опасности в Тарту нет, ее родители все равно не любят выходить на улицу, а потому большую часть времени проводят дома с семьей.
Нужно оставаться реалистами
Несмотря на то, что учебный год только начинается, директор Аннелиннаской гимназии Хийе Ассер не считает лишним признать, что год будет трудным. Хотя школьный коллектив хочет помочь беженцам и делает это без всяких колебаний, молодые люди из другой страны и их родители создают много дополнительной работы. Нравится вам это или нет, но разный образ жизни и темперамент все равно в какой-то степени вызывает недопонимание.
Станислав Гончанов признался, что до сих пор не вернул учебники с прошлого учебного года. «Я забыл», – говорит он.
По словам Ассер, немыслимо учить школьников по эстонской программе, когда все, что они могут написать по-эстонски – это свое имя. «Нельзя быть наивными, нужно смотреть на вещи реалистично», – говорит она, объясняя, почему в их школе был создан украинский спецкласс, в котором обучение проходит в основном на русском языке. Остальные ученики гимназии Аннелинна получают образование на эстонском языке, на русском преподается лишь математика и родной язык.
Ассер сказала, что интерес к отдельному классу для украинцев был очень высок, поэтому многим желающим сотрудники школы были вынуждены отказать.
Новый учебный год в Тарту
- В Тарту пойдут в первый класс 1248 детей.
- Всего в этом сезоне в общеобразовательных школах города будут обучаться 15 785 школьников.
- В Тартуском профтехучилище начинают обучение 1365 первокурсников, всего в училище обучается 2960 студентов.
- В Тартуском университете приступят к учебе 4 530 новых студентов, всего в университете учатся 15 210 студентов.
- В Эстонский университет естественных наук поступило 992 первокурсника, всего в этом вузе обучается 3204 студента.
- 500 первокурсников приступят к учебе в Тартуском высшем медицинском училище.