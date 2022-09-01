Новоиспеченные украинские гимназисты продолжат обучение как в специальном украинском классе, так и на родине

Спасаясь от войны, родители сестер Стефании и Лиры Дейнеки выбрали Эстонию во многом из-за достойной системы образования. Хотя семья девушек изначально жила в Пярну и условия жизни в этом городе их устраивали, они решили выбрать Тарту из-за его славы университетского городка. Несмотря на разницу в возрасте в один год, Стефания и Лира сейчас вместе пошли в десятый класс.

Хотя в новой школе много интересного, жизнь военных беженцев не свободна от страхов. Диана Осипова рассказала, что хоть они и очень боятся провалов и неудач, гораздо больше их пугают бытовые вещи. Например, гроза, прокатившаяся над Тартумаа в начале недели, вновь напомнила о том, что совсем недавно они бежали в эту страну от войны. Стефания Дейнека добавила, что, хотя прямой опасности в Тарту нет, ее родители все равно не любят выходить на улицу, а потому большую часть времени проводят дома с семьей.

Нужно оставаться реалистами