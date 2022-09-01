Союз директоров: нехватка учителей грозит массовым закрытием школ

«Выход только один – повышение зарплат учителям. Альтернативы нет. Рекламные кампании по педагогическому образованию или программы подготовки учителей являются второстепенными факторами. Они не меняют того, что зарплата преподавателя не соответствует зарплате топового специалиста со степенью магистра в других отраслях. Если это не измениться, то квалифицированных учителей у нас будет все меньше и меньше ", – добавил он.

«Некоторые люди с высшим образованием приходят из других профессий, чтобы стать учителями. Но их мало, и в этом случае помимо работы необходимо получить педагогическое образование. Часто это невозможно, поскольку нагрузка высока, а зарплата низкая. Очень часто учитель увольняется с работы до того, как закончит магистратуру», – пояснил Уйболехт.

Председатель союза директоров отметил, что согласно опросу, проведенному в мае Союзом работников образования Эстонии среди 1700 учителей, 96 процентов эстонских школ испытывают трудности с поиском учителей. Чаще всего упоминалась нехватка учителей математики и естественных наук, а также эстонского языка. 63 процента опрошенных педагогов считают, что нынешний уровень образования в Эстонии в ближайшем будущем снизится из-за нехватки учителей.