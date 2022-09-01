Эстонский союз директоров школ публично обратился к правительству в связи с тем, что нехватка квалифицированных учителей достигла масштабов бедствия по всей стране. Если зарплаты учителей значительно не увеличатся, придется начать закрывать школы или нанимать учителей с недостаточной квалификацией.
Союз директоров: нехватка учителей грозит массовым закрытием школ
По словам председателя Эстонского союза директоров школ Урмо Уйболехта, нехватка учителей в течение многих лет была очень велика. «Наши ученики достигают высоких результатов PISA благодаря учителям пенсионного возраста, которые, несмотря на снижение покупательской способности, до сих пор остаются в школах из чувства долга. Коронавирус вымотал их, а с ростом цен минувшей зимой реальная зарплата учителей снизилась до критического предела. Неудивительно, что в этом году резко возрос дефицит учителей", – сказал Уйбелехт.
По его словам, нехватка квалифицированных учителей ощущается по всей Эстонии, и это касается всех предметов. «Ошибочное представление о том, что, например, только в некоторых сельских школах нет учителя математики, уже давно не соответствует действительности. Сегодня, по сути, ни одна школа в Эстонии не в состоянии соблюдать закон и допускать к обучению детей только профессионалов с необходимой степенью магистра, потому что все больше таких педагогов увольняются с работы. Школы по всей Эстонии вынуждены набирать людей с недостаточной квалификацией", – сказал он.
«Недостаточное финансирование сферы образования привело к тому, что более богатые города и муниципалитеты предлагают лучшие условия учителям, чем бедные регионы. Если так будет продолжаться, образование в Эстонии вскоре станет привилегией только богатых семей. Мы знаем из опыта других стран, что это приводит к социальной напряженности, росту неравенства и преступности", – сказал Уйболехт.
«Выход только один – повышение зарплат учителям. Альтернативы нет. Рекламные кампании по педагогическому образованию или программы подготовки учителей являются второстепенными факторами. Они не меняют того, что зарплата преподавателя не соответствует зарплате топового специалиста со степенью магистра в других отраслях. Если это не измениться, то квалифицированных учителей у нас будет все меньше и меньше ", – добавил он.
«Некоторые люди с высшим образованием приходят из других профессий, чтобы стать учителями. Но их мало, и в этом случае помимо работы необходимо получить педагогическое образование. Часто это невозможно, поскольку нагрузка высока, а зарплата низкая. Очень часто учитель увольняется с работы до того, как закончит магистратуру», – пояснил Уйболехт.
Председатель союза директоров отметил, что согласно опросу, проведенному в мае Союзом работников образования Эстонии среди 1700 учителей, 96 процентов эстонских школ испытывают трудности с поиском учителей. Чаще всего упоминалась нехватка учителей математики и естественных наук, а также эстонского языка. 63 процента опрошенных педагогов считают, что нынешний уровень образования в Эстонии в ближайшем будущем снизится из-за нехватки учителей.
«Если продолжить в том же духе, то есть два сценария: в более бедных городах и самоуправлениях школы либо закроются, либо люди без необходимой подготовки будут работать по всей Эстонии. Оба варианта означают стремительное падение качества образования. Образно говоря, сегодня мы с нашим образованием, которое позволяет достигать хороших результатов PISA, движемся к краю пропасти», – сказал Уйболехт.