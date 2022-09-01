В июле безработица в еврозоне опустилась до рекордного минимума

Июльский показатель стал минимальным за всю историю ведения его расчетов. Аналитики также прогнозировали снижение безработицы до этой отметки, сообщает Trading Economics.

Для сравнения, в июле 2021 года она составляла 7,7%. Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце составило 10,983 млн человек, что на 1,576 млн меньше, чем год назад.

Между тем безработица среди молодежи (население до 25 лет) поднялась до 14,2% с 14,4% в июне. Число безработных увеличилось на 244 тыс. по сравнению с июлем 2021 года – до 2,173 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы среди стран еврозоны был зафиксирован в Испании (12,6%). Самые низкий показатель безработицы отмечен в Германии (2,9%).