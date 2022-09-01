ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ⟩ Каллас: странам, граничащим с Россией, все сложнее обеспечивать безопасность Европы

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: «Сегодняшние герои – это все дети! Особенно печально говорить о детях в Украине. У них также День знаний. У них 300 000 маленьких детей отправились в школу. Их дети начинают школьный день в укрытиях. Школы разделены на три группы – гибридное обучение, контактное обучение и дистанционное обучение. Усилим давление, чтобы добиться запрета на въезд, чтобы министры иностранных дел ЕС поняли нашу логику. Все население не может стать пограничниками».

«Позиция Эстонии в ЕС заключается в том, что мы не должны торговать российской нефтью. Но Россия продолжает получать от этого прибыль. ЕС уже ввел семь пакетов санкций. Также есть переходный период. Есть страны, которые просят об исключении в течение переходного периода, а также компании просят об исключениях. В Эстонии таковых 28», – заявил Рейнсалу.

На вопрос журналистов об итогах встречи европейских политиков, где в числе прочего обсуждался запрет на выдачу вид россиянам, Рейнсалу заявил, что в психологическом плане изменения ощущались очень сильно. По словам Рейнсалу, когда месяц назад эта тема оказалась на повестке дня, реакция была довольно прохладной, но теперь она стала самой главной. «Этот ментальный сдвиг уже произошел. Отменить соглашение об упрощении визового режима – сначала говорили, что это немыслимо. Следовательно, отношение теперь изменилось. Все сошлись во мнении, что это проблема. Правда, мужество и готовность к радикальным решениям у всех разные», – сказал Рейнсалу.

Журналист: «Сеэдер сказал, что Эстония неплохо бы справлялась даже в ситуации, если бы размер кредитных обязательств составлял 40% от ВВП».