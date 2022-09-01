Сегодня в 12.00 состоялась правительственная пресс-конференция, в которой, помимо премьер-министра Каи Каллас, приняли участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр окружающей среды Мадис Каллас.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ⟩ Каллас: странам, граничащим с Россией, все сложнее обеспечивать безопасность Европы
«Желаю вам хорошего Дня знаний. Это будет захватывающий год. У всех нас есть основания гордиться своим образованием, наши дети хорошо справляются с тестами PISA. Вы можете гордиться своими детьми. Вчера на Хийумаа я встречалась с работниками сферы образования, где поднимался вопрос репутации учителей. Нехватка учителей является одной из проблемных областей, Министерство образования и науки занимается решением проблем. Должны появиться как гибкие возможности для учителей, так и улучшение школьной культуры. Безусловно, необходимо увеличить количество рабочих мест для учителей», – заявила в самом начале пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.
По словам Каллас, в ближайшие четыре года необходимо создать 550 новых педагогических мест. Зарплата учителей будет обсуждаться в течение сентября. Теперь важной темой на этой неделе стала встреча министров иностранных дел, на которой было принято решение о расторжении соглашения об упрощении визового режима с Россией. «Но я рада, что хотя бы это решение было достигнуто. Мы продолжим работать над тем, чтобы добиться перемен во всем ЕС», – отметила Каллас, а также добавила, что общеевропейское решение необходимо для обеспечения безопасности.
«Мы видим очень четкую закономерность, ведь помимо обычной войны ведутся и гибридные атаки. Можно предположить, что со стороны России будет осуществляться все больше подобных действий. Обеспечивать безопасность Европы становится все труднее и труднее. Особенно тяжело приходится странам, которые граничат с Россией – Эстонии и Финляндии.
По словам премьера, другая важная причина заключается в том, что это неправильно. «Путешествия – это привилегия. И этой привилегии следует лишить, когда государство совершает подобные действия. Я слышала, что поездки в ЕС меняют сознание граждан России. В 2007 году им упростили жизнь, и уже в 2008 году мы увидели нападение на Грузию. Более широкие возможности для путешествий не изменили настроений в России. Пока мы не достигнем соглашения на уровне ЕС о том, как ограничить въезд. А пока мы вместе с другими странами, имеющими границу с Россией, рассматриваем возможность запрета на въезд. Только 30% граждан России имеют заграничный паспорт. Это значит, что элита Москвы и Петербурга путешествует. Они также имеют влияние на Кремль», – сказала Каллас.
Затем Каллас сменила тему и перешла к обсуждению ситуации на рынке электроэнергии. «Во вторник я ездила в Данию с министром Рийной Сиккут, где проходил энергетический саммит. Важные новости заключаются в том, что мы только что договорились увеличить мощность ветроэнергетики. Все это необходимо для того, чтобы отказаться от российских электроносителей. Разные страны Балтийского моря будут связаны электрической сетью. Когда ветер дует в одной части Балтийского моря, электроэнергия может перенаправляться туда, где она нужнее», – заявила премьер-министр, а также добавила, что совместный эстонско-латвийский проект ветряной электростанции был выбран в качестве одного из проектов, представляющих интерес для ЕС.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: «Сегодняшние герои – это все дети! Особенно печально говорить о детях в Украине. У них также День знаний. У них 300 000 маленьких детей отправились в школу. Их дети начинают школьный день в укрытиях. Школы разделены на три группы – гибридное обучение, контактное обучение и дистанционное обучение. Усилим давление, чтобы добиться запрета на въезд, чтобы министры иностранных дел ЕС поняли нашу логику. Все население не может стать пограничниками».
«Позиция Эстонии в ЕС заключается в том, что мы не должны торговать российской нефтью. Но Россия продолжает получать от этого прибыль. ЕС уже ввел семь пакетов санкций. Также есть переходный период. Есть страны, которые просят об исключении в течение переходного периода, а также компании просят об исключениях. В Эстонии таковых 28», – заявил Рейнсалу.
На вопрос журналистов об итогах встречи европейских политиков, где в числе прочего обсуждался запрет на выдачу вид россиянам, Рейнсалу заявил, что в психологическом плане изменения ощущались очень сильно. По словам Рейнсалу, когда месяц назад эта тема оказалась на повестке дня, реакция была довольно прохладной, но теперь она стала самой главной. «Этот ментальный сдвиг уже произошел. Отменить соглашение об упрощении визового режима – сначала говорили, что это немыслимо. Следовательно, отношение теперь изменилось. Все сошлись во мнении, что это проблема. Правда, мужество и готовность к радикальным решениям у всех разные», – сказал Рейнсалу.
Журналист: «Сеэдер сказал, что Эстония неплохо бы справлялась даже в ситуации, если бы размер кредитных обязательств составлял 40% от ВВП».
Кая Каллас: «Я думаю, что мы не хотим идти по греческому пути. В какой-то момент кредит придется возвращать. Мы видим, что кредиты становятся все дороже и дороже. Я, конечно, тоже не против кредитов – но я бы не ставила в качестве отдельной цели увеличение долговой нагрузки. По долгам придется расплачиваться нашими потомкам. Только если мы сможем покрыть наши расходы. Сейчас у нас очень хорошие поступления налогов».