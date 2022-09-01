Глава совета директоров «Лукойла» найден мертвым под окнами больницы

В Москве найден мертвым председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов. Он упал из окна Центральной клинической больницы.

Утром в четверг о смерти Маганова сообщили российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», - сообщил источник агентства Интерфакс. «Коммерсант» отмечает, что топ-менеджер, предположительно, выпал из окна на шестом этаже здания. В больнице, по данным газеты, он находился в связи с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.

Вскоре гибель Маганова подтвердили официально - в ЦКБ и в Следственном комитете, причем в СКР «Коммерсанту» сообщили, что речь может идти о самоубийстве. Пока идет доследственная проверка, о возбуждении уголовного дела не сообщалось.

В «Лукойле» сообщили, что Равиль Маганов «после тяжелой болезни ушел из жизни».

67-летний Маганов работал в «Лукойле» с 1993 года. С 1994 года он являлся первым вице-президентом компании, курировавшим вопросы, связанные с разведкой и добычей. Маганов стал председателем совета директоров нефтяной компании в 2020-м после смерти его предшественника Валерия Грайфера. Брат Маганова - гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

После начала полномасштабной войны в Украине «Лукойл» попал под санкции Великобритании. В санкционные списки, в частности, попал президент компании Вагит Алекперов, после чего тот покинул все свои должности в «Лукойле». Ушел из компании и ее вице-президент Леонид Федун, который был там одной из ключевых фигур.

В начале марта совет директоров «Лукойла» выступил против войны. На сайте компании было опубликовано заявление с призывом прекратить вооруженный конфликт в Украине. В нем говорилось, что компания «выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия».