Грузовое судно у Гибралтара разломилось пополам, есть угроза экологической катастрофы

Грузовое судно OS 35 под флагом Тувалу и разгруженный танкер-газовоз Adam LNG столкнулись в понедельник, когда судно OS 35 покидало порт Гибралтара. Грузовое судно было серьезно повреждено, но до какого-то времени оставалось на плаву. Судно было отбуксировано и поставлено на якорь на мелководье Каталанского залива, где оно лежало, уткнувшись носом в песчаное морское дно.

Теперь корпус начал разламываться надвое, и официальные лица опасаются серьезной экологической катастрофы. С судна эвакуированы 24 члена экипажа. Части корпуса не отделились друг от друга, но попытки выкачать топливо пока не увенчались успехом. На судне находится 183 тонны тяжелого топлива, 250 тонн дизельного топлива и 27 тонн смазочных масел. По словам водолазов, осмотревших судно, в его корпусе по правому борту образовалась трещина длиной в десять и высотой в четыре метра.

Объемы вытекшего топлива и масла пока невелики. Судно окружено специальным ограждением, чтобы предотвратить распространение загрязнения. Чиновники следят за ситуацией, однако угроза загрязнения очень велика.