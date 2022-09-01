МНЕНИЕ ⟩ «Хорошие русские» в Эстонии – кто они, и почему русские семьи раздирают конфликты?

Однако создать портрет «хорошего эстонского русского» довольно сложно. Наверное, главным критерием могла бы стать лояльность Эстонскому государству. Формальный признак лояльности – наличие эстонского гражданства. Кстати, здесь дела выглядят неплохо: если в 2000 году доля граждан Эстонии среди русских составляла 40,5 процента, то в 2021 году она достигла уже 58,8 процента. За это же время доля лиц без гражданства среди русских сократилась с 40 процентов до 17,1 процента. При этом численность русских уменьшилась с 351 тысячи до 315 тысяч человек.

Но критерий гражданства не является определяющим: русские с гражданством Эстонии могут быть активными проводниками политики Москвы, а среди 72 тысяч граждан России, проживающих в Эстонии, много людей с европейской ментальностью, либеральными убеждениями и антипутинскими позициями. И вот эти качества, пожалуй, являются определяющими: все, что делает человека не похожим на типичного представителя «русского мира», формирует его как «хорошего русского». Это демократичность вместо чванства, свободолюбие вместо раболепия, четкое разделение добра и зла, открытость и искренность вместо лицемерия и ханжества, осуждение насилия и отказ от попыток возвысить себя за счет унижения других. Кто эти «хорошие эстонские русские», разделяющие европейские ценности и связывающие свое будущее с Эстонией, а не с Россией? Среди них есть группа российских политэмигрантов, к которым принадлежу я, есть и русские, давно связавшие свою жизнь с Эстонией.