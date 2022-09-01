Правда ли, что большинство русских в Эстонии желает победы Кремля в Украине? Неужели в душе они надеются, что путинская армия придет «освобождать» Эстонию от власти «эстонских нацистов», как это формулирует российская пропаганда? Картина гораздо пестрее, чем может показаться на первый взгляд, пишет публицист Андрей Кузичкин.
МНЕНИЕ ⟩ «Хорошие русские» в Эстонии – кто они, и почему русские семьи раздирают конфликты?
По данным переписи населения 2021 года, число русских в Эстонии составляет 315 252 человека, или 23,67 процента от общей численности населения страны. Эстония по доле русских входит в число государств с самым большим русским меньшинством, уступая по этому показателю только Латвии.
Со времени восстановления независимости Эстонии прошел 31 год. Однако проблема интеграции русских в эстонское общество не решена. Война в Украине только обострила конфликт между представителями «русского мира» Эстонии, ориентированными на поддержку России, и эстонцами, занимающими по отношению к путинскому режиму позицию резкой критики. Но так ли однороден «русский мир» Эстонии?
Портрет «идеального русского»
Недавно журналист Юлия Мучник, вынужденная эмигрировать из России почти десять лет назад, перечислила основные отталкивающие черты «русского мира»: имперское чванство, раболепие, неспособность отличить добро от зла, православное ханжество, удивительная способность убивать, громить и уничтожать все вокруг, изображая при этом из себя жертву.
И если читать блоги и комментарии в таких русскоязычных группах в Facebook, как «Таллиннцы» или «Русские в Эстонии», то можно убедиться в справедливости слов Юлии Мучник. Агрессия и ненависть к Эстонскому государству в этих пабликах просто зашкаливает.
Однако среди участников этих групп находятся отважные люди, готовые противостоять этой стихии эстонофобии и массового поклонения Путину и танку Т-34. Их немного, но они есть. Также в социальных сетях есть русскоязычные группы, объединяющие критиков Путина и сторонников Украины. Да и в мире реальной политики в Эстонии русские гражданские активисты проводят пикеты у посольства России в поддержку Украины, организуют антивоенные митинги, занимаются волонтерской деятельностью и помогают военным беженцам, собирают деньги и отправляют посылки для украинской армии. Это – «хорошие русские».
Однако создать портрет «хорошего эстонского русского» довольно сложно. Наверное, главным критерием могла бы стать лояльность Эстонскому государству. Формальный признак лояльности – наличие эстонского гражданства. Кстати, здесь дела выглядят неплохо: если в 2000 году доля граждан Эстонии среди русских составляла 40,5 процента, то в 2021 году она достигла уже 58,8 процента. За это же время доля лиц без гражданства среди русских сократилась с 40 процентов до 17,1 процента. При этом численность русских уменьшилась с 351 тысячи до 315 тысяч человек.
Но критерий гражданства не является определяющим: русские с гражданством Эстонии могут быть активными проводниками политики Москвы, а среди 72 тысяч граждан России, проживающих в Эстонии, много людей с европейской ментальностью, либеральными убеждениями и антипутинскими позициями. И вот эти качества, пожалуй, являются определяющими: все, что делает человека не похожим на типичного представителя «русского мира», формирует его как «хорошего русского». Это демократичность вместо чванства, свободолюбие вместо раболепия, четкое разделение добра и зла, открытость и искренность вместо лицемерия и ханжества, осуждение насилия и отказ от попыток возвысить себя за счет унижения других. Кто эти «хорошие эстонские русские», разделяющие европейские ценности и связывающие свое будущее с Эстонией, а не с Россией? Среди них есть группа российских политэмигрантов, к которым принадлежу я, есть и русские, давно связавшие свою жизнь с Эстонией.
«Хорошие русские» и конфликт поколений
Опросы показали, что почти 60 процентов русских в Эстонии поддерживают членство страны в ЕС, 48 процентов выступают за союз с НАТО. Причем отношение к НАТО резко изменилось после начала войны в Украине. Реальная угроза боевых действий на территории Эстонии заставила русских скептиков искать защиту в лице Североатлантического Альянса, и уровень поддержки НАТО в русской среде вырос почти в два раза.
Треть русских высказалась за избавление публичного пространства Эстонии от символов советской агрессии и оккупации, поддержав перемещение нарвского танка в музей. Но ценностные установки молодых и пожилых русских по этим позициям радикально отличаются. Если молодое поколение считает себя европейцами, то старшее поколение продолжает жить советским прошлым. Война в Украине показала глубину разрыва между разными поколениями русских жителей Эстонии.
Во многих русских семьях Эстонии после нападения России на Украину началась настоящая гражданская война. Драмы шекспировского масштаба разыгрывались в Таллинне и Ида-Вирумаа: бабушки и дедушки проклинали своих внуков, поддержавших Украину в борьбе с Россией. Я лично стал свидетелем этих непростых историй и выслушал немало исповедей молодых людей, вынужденных разорвать свои отношения с родственниками именно из-за дискуссий об Украине. Кстати, точно такие же драмы случились и в России, и в Казахстане, где живет много русских, что подчеркивает общность русской ментальности вне зависимости от государственных границ и политического строя. Но именно с русской молодежью Эстонии можно связывать надежду на успех интеграционных процессов.
Русская молодежь Эстонии, как и других технологически развитых стран – это поколение «большой цифры». Молодежь свободна от влияния российской пропаганды, которая делает ставку на телевидение, не популярное в молодежной среде. Цифровые технологии переформатируют сознание, разрушая традиции и границы, открывая дорогу к мультивселенным и большим скоростям в передаче информации. Это резко меняет иерархию ценностей и ментальность: на смену местному патриотизму приходит осознание себя как человека, который принадлежит всему миру, а не конкретной стране или городу.
Свобода становится не просто убеждением, но образом жизни. Развитие идет по спирали, и я бы сравнил нынешнее поколение молодежи с хиппи 60-х, которые переселились из своих коммун в интернет. Поэтому «русский мир», построенный на подавлении личной свободы во имя интересов коррумпированной российской политической элиты под видом патриотизма – чужд русской молодежи. Этот мир выглядит фальшивым, как и образ Путина. А Навальный – живой и настоящий, бунтарь и борец, что поколение геймеров, выросшее в условиях постоянных виртуальных сражений, считает доблестью и примером для подражания.
Моему сыну 22 года, он русский, IT-специалист, геймер, и среди его одноклассников и однокурсников и в России, и в Эстонии нет ни одного поклонника Путина и сторонника России в войне с Украиной. Кстати, среди эстонских русских в возрасте от 0 до 17 лет граждане Эстонии составляют 90 процентов. Русская молодежь хочет жить в Эстонии, учиться в Лондоне и работать в Европе. Россия таких возможностей не даст. Этими возможностями пользуются и другие русские, у которых нет ясной политической позиции, но есть перспективная работа в Таллинне. Но вот вопрос – а нужны ли «хорошие русские» в Эстонии?
Оставить нельзя депортировать. Где поставить запятую?
Сегодня, конечно, не самое удачное время для обсуждения перспектив русского меньшинства в Эстонии. Эстонцы – нация очень своеобразная. Веками они скрывали свои истинные чувства, находясь в окружении врагов – то немецких рыцарей и баронов, то российских генералов, то советских командиров. Времена изменились, эстонская ментальность сохранилась. Узнать, что на самом деле думает эстонец – очень трудно. Это русский громко кричит обо всем, что нужно и чего нельзя говорить. Эстонец в этой ситуации молчит: он и врать не будет, и правду сказать не хочет. Исключения всегда есть, но правила именно такие. Однако складывается ощущение, что настроения в эстонском обществе меняются явно не в пользу русских. К традиционному недоверию добавилась и подозрительность.
Политическое влияние русских и их общественный вес в Эстонии и так скромные: в прошлом году в ТОП-500 самых влиятельных бизнесменов Эстонии вошли 38 русских имен (7,6 процента при доле русских в населении выше 23 процентов). Среди 101 депутата Рийгикогу - 10 русских. Среди 79 депутатов Таллиннского горсобрания – 20 русских имен, при том, что в Таллинне 45 процентов населения – русскоязычные представители разных национальностей, в основном – русские.
Конечно, можно интерпретировать это как проявление дискриминации по национальному признаку. С другой стороны, русским путь в политику и бизнес не закрыт. Если и есть ограничения, они связаны с отсутствием гражданства Эстонии и плохим владением эстонским языком. Поэтому новое поколение «хороших молодых русских» – граждан Эстонии со знанием эстонского языка эту ситуацию может изменить.
Самое интересное, что для «цифровой молодежи» нет проблемы национальной идентичности. При мне две девушки из аппарата Рийгикогу щебетали на эстонском языке друг с другом. Потом к ним подошли другие собеседники, и они заговорили с ними на чистом русском. Я удивился и спросил: «Девочки, а почему вы говорили по-эстонски, если обе русские?». И они ответили: «Не знаем. Мы уже не замечаем, когда говорим по-русски, а когда по-эстонски». И это правильно: главное – понимать друг друга, даже если вы говорите на разных языках.
Я не знаю, какая судьба ждет «русский мир» Эстонии. Но очень велика вероятность, что он доживает последние дни. И виной всему агрессия Путина, которая разрушила фундамент «русского мира», а именно на нем держались памятники, танки и претензии русских на особый статус в Европе. Теперь фундамент рушится, а с него падают советские памятники и статус русских людей. Однако сам по себе русский вопрос не решится. Русских в Эстонии слишком много, чтобы они стали незаметными. И для них наступает время самоопределения: русские, которые считают своей родиной СССР, насмехаются над эстонским языком и культурой, уверены в величии Путина и России, должны найти в себе силы и уехать из Эстонии, чтобы не мешать другим русским жить здесь и не бояться депортации.
Паршивая овца может все стадо испортить, а один русский-сторонник Путина может искалечить репутацию всего сообщества русских Эстонии. Русским предстоит большая работа, чтобы восстановить репутацию, доказать, что не все русские желают зла другим народам. Нужно избавиться от исторических комплексов имперского величия и войти в семью народов Европы на равных правах.
И не нужно пытаться быть «хорошими русскими», нужно просто быть нормальными людьми.