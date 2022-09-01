Заложен краеугольный камень жилого комплекса Kodulahe Rannakalda в Мериметса. Речь идет о приморском проекте, расположенном в районе Штромки, в рамках которого будут возведены трех- и четырехэтажные жилые дома с энергопотреблением класса А.
В районе Штромки продолжается строительство жилого комплекса
«Дома Rannakalda будут построены у моря – то есть как бы вдали от городского шума, но на самом деле город находится прямо здесь», — сказал руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ. Особенное расположение стройки также налагает на застройщика большую ответственность — как перед людьми, так и перед окружающей средой. «Я могу подтвердить, что мы строим, как для себя, и это действительно так, потому что несколько сотрудников Arco Vara уже живут прямо здесь, в квартале Kodulahe», — уточнил Нийнемяэ.
По словам Нийнемяэ, рынок недвижимости сейчас переживает трудные времена. Девелоперы борются с ростом цен на строительство, а покупателей жилья беспокоит сильно выросшая цена квадратного метра. «Предприятия, занимающиеся развитием недвижимости, должны воспринимать кризис как хороший индикатор конкурентоспособности».
«Мы уверены, что для строительства дома всегда хорошее время, и дома, возведенные здесь, станут местом, с которым у здешних семей будет положительная эмоциональная связь в течение очень долгого времени. Такой подход к проекту привлекателен, и мы благодарны за то, что можем участвовать в его развитии как отечественный банк», — отметил руководитель направления бизнес-банкинга Coop Pank Арко Куртманн.
Генподрядчиком строительства Kodulahe Rannakalda является предприятие Arco Tarc - недавно созданная дочерняя компания Arco Vara, которую возглавил Лаури Мяннисте. «Если символически считать, что краеугольный камень — это первый камень строительства, то проект развития Rannakalda — это также краеугольный камень и нашей молодой компании Arco Tarc. В то же время сегодня мы больше не можем говорить о вкладе только одной компании, потому что область строительства становится все более специализированной, и поэтому сотрудничество разных сторон становится еще более важным», — подчеркнул Мяннисте ценность хороших партнеров.
В рамках проекта Rannakalda по адресу Ламми, 8 будет построено 108 квартир, от однокомнатной до пятикомнатной. В большинстве квартир есть терраса или балкон. Кроме того, проект Rannakalda предусматривает пять коммерческих площадей.
Парковка расположится под зданиями, и в сотрудничестве с Enefit Volt проводится подготовка к установке зарядной станции для электромобилей на каждом парковочном месте. Если владелец парковочного места приобретает электромобиль и хочет воспользоваться услугой зарядки, то он сможет арендовать или купить его у Enefit Volt, а позже, при необходимости, вернуть зарядную станцию Enefit Volt и расторгнуть договор.
Завершение строительства этапа Rannakalda запланировано на 2023 год, на данный момент уже забронировано примерно 35% жилья. Arco Vara запланировала инвестиции в Kodulahe Rannakalda в размере 26 миллионов евро.