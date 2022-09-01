В районе Штромки продолжается строительство жилого комплекса

«Дома Rannakalda будут построены у моря – то есть как бы вдали от городского шума, но на самом деле город находится прямо здесь», — сказал руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ. Особенное расположение стройки также налагает на застройщика большую ответственность — как перед людьми, так и перед окружающей средой. «Я могу подтвердить, что мы строим, как для себя, и это действительно так, потому что несколько сотрудников Arco Vara уже живут прямо здесь, в квартале Kodulahe», — уточнил Нийнемяэ.

По словам Нийнемяэ, рынок недвижимости сейчас переживает трудные времена. Девелоперы борются с ростом цен на строительство, а покупателей жилья беспокоит сильно выросшая цена квадратного метра. «Предприятия, занимающиеся развитием недвижимости, должны воспринимать кризис как хороший индикатор конкурентоспособности».

Фото: Raul Mee

«Мы уверены, что для строительства дома всегда хорошее время, и дома, возведенные здесь, станут местом, с которым у здешних семей будет положительная эмоциональная связь в течение очень долгого времени. Такой подход к проекту привлекателен, и мы благодарны за то, что можем участвовать в его развитии как отечественный банк», — отметил руководитель направления бизнес-банкинга Coop Pank Арко Куртманн.