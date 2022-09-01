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Дома призрения могут вполовину поднять плату за место

BNS
Дома призрения могут вполовину поднять плату за место
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Пожилые жители дома призрения.
Пожилые жители дома призрения. Фото: Kermo Benrot

Из-за роста цен на теплоэнергию и электроэнергию, а также на необходимые товары дома призрения могут наполовину поднять плату за место, и поэтому просят государство найти способ поддержки для смягчения неизбежного роста цен.

Эстонский совет руководителей социальных учреждений и Балтийский союз качества социальных услуг обратились к Министерству социальных дел с предложением для смягчения роста платы за место ввести систему выплаты подушных денег и выплачивать домам призрения общего профиля по 300 евро в месяц за каждого находящегося на попечении человека.

По словам представителей большинства домов призрения, затраты на электричество и теплоэнергию выросли по сравнению с 2021 годом почти на 50 процентов. Из-за кризиса в сфере здравоохранения выросли также затраты на средства индивидуальной защиты.

«Выросли цены практически на все товары, которые необходимы домам призрения для оказания услуг. Наряду с гонкой цен на энергоносители существует сильное зарплатное давление со стороны сотрудников домов призрения. Постоянно растущая отрицательная разница между доходами и затратами подвергает сомнению перспективность домов призрения», – говорится в обращении организаций.

Домам призрения придется поднять плату за место максимум на 50 процентов, чтобы справляться экономически, но неизбежный рост цен отразится на покупателях услуги – это и местные самоуправления, и люди.

По оценке организаций, общий рост платы за место может привести к ситуации, в которой покупатели услуги призрения больше не смогут за нее платить, а это в свою очередь приведет к тому, что нуждающихся в круглосуточном попечении людей увезут домой. «Если не будет платежеспособных покупателей услуг, вновь сложится сложная ситуация – сократится число получателей услуг домов призрения, а это в свою очередь поднимет цены на обслуживание одного клиента», – отмечается в обращении.

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