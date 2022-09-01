Дома призрения могут вполовину поднять плату за место

Эстонский совет руководителей социальных учреждений и Балтийский союз качества социальных услуг обратились к Министерству социальных дел с предложением для смягчения роста платы за место ввести систему выплаты подушных денег и выплачивать домам призрения общего профиля по 300 евро в месяц за каждого находящегося на попечении человека.

По словам представителей большинства домов призрения, затраты на электричество и теплоэнергию выросли по сравнению с 2021 годом почти на 50 процентов. Из-за кризиса в сфере здравоохранения выросли также затраты на средства индивидуальной защиты.

«Выросли цены практически на все товары, которые необходимы домам призрения для оказания услуг. Наряду с гонкой цен на энергоносители существует сильное зарплатное давление со стороны сотрудников домов призрения. Постоянно растущая отрицательная разница между доходами и затратами подвергает сомнению перспективность домов призрения», – говорится в обращении организаций.

Домам призрения придется поднять плату за место максимум на 50 процентов, чтобы справляться экономически, но неизбежный рост цен отразится на покупателях услуги – это и местные самоуправления, и люди.