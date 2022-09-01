ВИДЕО ⟩ Путин простился с Горбачевым в морге, на похоронах его не будет

Президент России Владимир Путин из-за рабочего графика не посетит похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 сентября.

Песков уточнил, что перед вылетом в Калининград Путин заехал в Центральную клиническую больницу, где возложил цветы к гробу Горбачева.

«Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – сказал Песков.

Кремль: Прощание с Горбачевым пройдет с «элементами государственных похорон»

Ранее дочь Горбачева сообщила, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в субботу, 3 сентября – после церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, доступ в который будет открыт всем желающим. Горбачева похоронят рядом с его женой Раисой Горбачевой.

По словам Пескова, в церемонии будут присутствовать элементы государственных похорон. Речь идет о почетном карауле, прощании и помощи со стороны государства в организации похорон. Чем статус церемонии будет отличаться от официальных государственных похорон, Песков не уточнил.

Михаил Горбачев умер в Москве на 92-м году жизни «после тяжелой и продолжительной болезни» 30 августа. Кремль объявил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким последнего руководителя СССР на следующий день, 31 августа.

Соболезнования западных лидеров в связи с кончиной Горбачева

С соболезнованиями в связи с кончиной Горбачева выступили лидеры многих стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его «авторитетным и уважаемым лидером», который «сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса». «Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем», – написала она.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Горбачева мужественным реформатором и государственным деятелем, благодаря которому только и стала возможной демократия во многих регионах Европы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во времена путинской агрессии в Украине неустанное стремление Горбачева сделать советское общество открытым остается примером для всех нас.