Фото ⟩ Президент Карис: все начинается с мелочей, которые создают мир вокруг нас

«Сегодня мы обещаем замечать друг друга, держаться вместе и подавать пример. Мы выступаем против травли и ценим всех такими, какие они есть», – сказал Карис.

По его словам, это образец хорошего поведения не только в школе, но и везде: от дома до Рийгикогу. «Так мы строим наше будущее: смелую, инновационную, культурно богатую и эмпатичную Эстонию. Словом, там, где людям хорошо жить и реализовывать себя», – сказал президент.

Фото: Президентская канцелярия

«С одной стороны, нам не нужно многого, чтобы быть в состоянии проявить себя наилучшим образом как люди, сообщество и как страна. Нам просто нужно немного мира внутри и вокруг нас. С другой стороны, мы знаем, как трудно этого достичь, – сказал Карис. – Жизни многих людей и история всего мира были ни чем иным, как постоянным стремлением к миру».

По словам Кариса, только мир позволяет нам чего-то добиться, построить что-то устойчивое. «Все остальное наносит вред и разрушает. Иногда бомбы падают быстро и беспощадно, как сейчас в Украине. Это разрушило почти две тысячи школьных зданий и детских садов. Бывает и так, что разрушения происходят скрытно и медленно, и отсутствие мира влияет на потерю уверенности в себе и чувство защищенности», – сказал президент.