Начать переход на эстоноязычное образование следовало бы с поднятия зарплат педагогам и организации удобных курсов государственного языка, а не с языковых инспекторов, считает член комиссии по образованию совета столичного района Мустамяэ («Ээсти 200») Алексей Яшин.
Алексей Яшин ⟩ Штрафы не помогут русскоязычным учителям выучить эстонский, им нужны удобные языковые курсы
В преддверии начала нового учебного года правительство Эстонии объявило о начале перехода на эстоноязычное образование. В качестве первого шага министр образования Тынис Лукас решил направить в русскоязычные школы языковых инспекторов, чтобы проконтролировать учителей, которые и так перегружены. Начать следовало бы с поднятия зарплат и создания более благоприятной рабочей среды для педагогов, однако все же сделаем акцент на вариантах изучения эстонского.
По данным статистики министерства образования, по состоянию на 2020 год в среднем по Таллинну эстонским языком на требуемом уровне владеет примерно 90 процентов учителей. Если посмотреть на статистику русскоязычных школ, то этот процент колеблется в промежутке от 75 до 85 процентов. То есть пятая часть учителей русских школ Таллинна не владеет эстонским на должном уровне.
В то же время во многих школах стали работать учителя из Украины, на которых, по идее, также распространяется требованиe знания государственного языка. Точное количество этих учителей неизвестно, так как открытые данные отсутствуют. Однако в целом можно сделать вывод, что вопрос изучения и практики эстонского языка среди учителей Таллинна встанет в этом учебном году особенно остро.
Если языковое требование со стороны учителей не будет выполнено, то, по заявлению министра, их трудовые договоры будут заменять на временные сроком до одного года. Также у чиновников будет возможность применить к ним прочие санкции, в том числе и денежные. В ситуации кризиса сферы образования и нехватки учителей такие меры, разумеется, не помогут. Помимо проверок и наказаний следует пойти навстречу учителям и сделать практику языка более доступной.
Было бы логично организовать языковые курсы на месте работы учителей за счет государства. Я не представляю, у какого работника школы после долгого рабочего дня останутся силы и мотивация несколько раз в неделю ездить на курсы, к примеру, в центр Таллинна.
Процесс изучения языка и повышения квалификации должен быть максимально удобным. Для этого Департамент образования может запросить у школ списки учителей, которым нужны курсы, и скоординировать их организацию в стенах тех же самых школ.
Если в одной школе не получится собрать группу для изучения языка, то учителей следует отправить в соседнюю школу района, которая находится максимально близко и где группа уже собрана. И некоторые школы наверняка смогут организовать курсы самостоятельно, тогда ресурсы на это можно выделить непосредственно таким школам.
Предпочтения в выборе языковых школ следовало бы отдавать самым результативным по уровню языка среди выпускников, или придумать другие критерии. Однако стоит избегать закупки услуг по принципу самого дешевого предложения. По возможности преподавать эстонский своим коллегам могли бы и учителя эстонского той же школы.
Вариантов подхода к вопросу перехода на эстоноязычное образование много, однако заходя с позиции силы, невозможно мотивировать людей и вершить большие реформы.