Алексей Яшин ⟩ Штрафы не помогут русскоязычным учителям выучить эстонский, им нужны удобные языковые курсы

В преддверии начала нового учебного года правительство Эстонии объявило о начале перехода на эстоноязычное образование. В качестве первого шага министр образования Тынис Лукас решил направить в русскоязычные школы языковых инспекторов, чтобы проконтролировать учителей, которые и так перегружены. Начать следовало бы с поднятия зарплат и создания более благоприятной рабочей среды для педагогов, однако все же сделаем акцент на вариантах изучения эстонского.

По данным статистики министерства образования, по состоянию на 2020 год в среднем по Таллинну эстонским языком на требуемом уровне владеет примерно 90 процентов учителей. Если посмотреть на статистику русскоязычных школ, то этот процент колеблется в промежутке от 75 до 85 процентов. То есть пятая часть учителей русских школ Таллинна не владеет эстонским на должном уровне.

В то же время во многих школах стали работать учителя из Украины, на которых, по идее, также распространяется требованиe знания государственного языка. Точное количество этих учителей неизвестно, так как открытые данные отсутствуют. Однако в целом можно сделать вывод, что вопрос изучения и практики эстонского языка среди учителей Таллинна встанет в этом учебном году особенно остро.