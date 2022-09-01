Politico: в Европе опасаются, что Венгрия ослабит единство Запада

Журналисты отмечают, что столицы по всей Европе направляют оружие Украине для поддержки важного контрнаступления. Но не Венгрия, запретившая поставки оружия Украине через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также утверждал, что западная помощь якобы только продлевает конфликт.

Страны Европы настаивают на том, что Киев сам решит, когда пора начинать мирные переговоры. Тем временем Орбан призывает сосредоточиться на переговорах о мире и вынесении хорошего мирного предложения.

Венгрия хотя и присоединилась к санкциям против РФ, настаивала на их смягчении. А ее чиновники ездили в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа, пока в Украине бушевали военные действия.

По мнению неназванного центральноевропейского чиновника, Венгрия продолжит сопротивляться некоторым попыткам помочь Украине. Также, как действовала до сих пор.

Такая позиция венгерских властей вызвала в Киеве и за рубежом обеспокоенность тем, что Венгрия способна нарушить и без того шаткое единство Запада. О пагубном влиянии сегодняшней политики Венгрии на единство ЕС говорят и эксперты.

«Венгрия выполняет только необходимый минимум. Я думаю, что это не нарушение консенсуса, это не нарушение единства. Это ослабляет единство», – сказал Андраш Рац из Немецкого совета по международным отношениям.

Андраш Симони, бывший посол Венгрии в НАТО и США, считает, что позиция Венгрии в отношении войны в Украине – это не просто неприятность, это угроза.

«Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка», – сказал он. Он также заявил, что Орбану плевать на Украину.

Эксперты и политики сходятся во мнении, что Венгрия думает о себе и делает для себя.

«Венгры проводят собственную имперскую политику по отношению к окружающим их странам, где проживает венгерское меньшинство. Орбану необходимо финансировать свою щедрую социальную политику, продав европейскую безопасность», – сказал неназванный чиновник.