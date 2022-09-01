ФОТО ⟩ Зеленская украинским школьникам в Эстонии: я понимаю вашу неуверенность в завтрашнем дне

По словам директора Школы свободы Ольги Селищевой, первичной задачей школы является создание безопасной учебной среды и поддержка развития каждого ученика. «Мы очень рады, что чуть более чем за три месяца мы создали школу, где сегодня начинает учиться 560 украинских подростков. У каждого нашего ученика своя история, с которой он приходит в нашу школу, но я верю, что начиная с сегодняшнего дня они смогут вписать в свои истории новую красивую страницу, которая будет полна радости учебы и открытия, замечательных встреч и новых друзей», – заявила Селищева.

В Школе свободы начинают учебу 560 подростков, из них 320 будут учиться в третьей ступени основной школы, а 240 — в гимназических классах. В каждом классе будет от 20 до 22 учеников, в основной школе у каждого класса будет два руководителя — один из Украины, а другой из Эстонии.

В команде школы на сегодняшний день 73 человека, из которых 29 — учителя и опорные специалисты из Украины. Учебная деятельность в Школе свободы будет проходить по методу языкового погружения — 60% уроков будет проходить на эстонском языке, а 40% — на украинском. На эстонском языке будет преподаваться государственный язык, обществоведение, человековедение, технологии, музыка, физкультура и искусствоведение. Изучение физики, химии, природоведения, а также украинского языка и культуры будет проходить на украинском языке. Уроки математики, литературы, истории, географии и биологии будут проходить как на эстонском, так и на украинском.