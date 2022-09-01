Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Объявление о продаже этой недвижимости вызывает больше вопросов, чем дает ответов

Kodu.postimees.ee
Объявление о продаже этой недвижимости вызывает больше вопросов, чем дает ответов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Верблюд. Снимок иллюстративный.
Верблюд. Снимок иллюстративный. Фото: Pexels / CC0 Licence

В графстве Норфолк, Англия, на продажу выставлен своеобразный дом, из объявления о продаже которого покупателю не удастся узнать ничего важного.

Согласно объявлению, за этот дом с тремя спальнями хотят получить солидную сумму: 699 000 фунтов стерлингов, или чуть более 808 320 евро, пишет Domain.

К объявлению прилагается только одна фотография недвижимости, да и то покупателю мало от нее пользы. А именно, на фотографии изображен стоящий на газоне верблюд. В объявлении о недвижимости нет упоминаний о доме, его планировке и участке. Для получения более подробной информации рекомендуется связаться с маклером. 

Фото: Kuvatõmmis/rightmove

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ!  

Ключевые слова
Наверх