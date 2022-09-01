В графстве Норфолк, Англия, на продажу выставлен своеобразный дом, из объявления о продаже которого покупателю не удастся узнать ничего важного.
Фото ⟩ Объявление о продаже этой недвижимости вызывает больше вопросов, чем дает ответов
Объявление о продаже этой недвижимости вызывает больше вопросов, чем дает ответов
Согласно объявлению, за этот дом с тремя спальнями хотят получить солидную сумму: 699 000 фунтов стерлингов, или чуть более 808 320 евро, пишет Domain.
К объявлению прилагается только одна фотография недвижимости, да и то покупателю мало от нее пользы. А именно, на фотографии изображен стоящий на газоне верблюд. В объявлении о недвижимости нет упоминаний о доме, его планировке и участке. Для получения более подробной информации рекомендуется связаться с маклером.
С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ!
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