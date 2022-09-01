Фото ⟩ Объявление о продаже этой недвижимости вызывает больше вопросов, чем дает ответов

К объявлению прилагается только одна фотография недвижимости, да и то покупателю мало от нее пользы. А именно, на фотографии изображен стоящий на газоне верблюд. В объявлении о недвижимости нет упоминаний о доме, его планировке и участке. Для получения более подробной информации рекомендуется связаться с маклером.