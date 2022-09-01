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Россия начала масштабные учения на востоке страны

rus.postimees.ee
Россия начала масштабные учения на востоке страны
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Фото: EPA/Scanpix

Несмотря на активные военные действия в Украине, российская армия в четверг начала масштабные маневры на востоке страны. Учения продлятся две недели, в них примут участие более 50 000 военнослужащих, пишет RUS TVNET со ссылкой на dpa.

Министерство обороны РФ сообщило, что в учениях примут участие несколько бывших советских республик, в том числе Беларусь, а также Китай, Индия и Монголия.

Москва, очевидно, хочет продемонстрировать свои близкие отношения с другими государствами, которые сохранились, несмотря на все более ухудшающиеся отношения с Западом.

В маневрах «Восток-2022» примут участие 5000 транспортных средств, 140 самолетов и 60 военных кораблей, проинформировало Минобороны.

Учения пройдут на полигонах в восточной части Сибири, на Дальнем Востоке и в Японском море.

Запад особенно внимательно следит за участием Китая и Индии в проводимых Россией учениях.

В свою очередь между Пекином и Дели по-прежнему сохраняется напряжение после военного инцидента, произошедшего на границе стран в Гималаях и унесшего несколько жизней.

Индия постоянно отмечает свой нейтралитет в начатой Россией войне против Украины, указывая, что хочет сохранить хорошие отношение как с Москвой, так и с Западом.

Армия Индии в основном вооружена произведенным в России оружием, но в то же время поддерживает Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) с США, Японией и Австралией.

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