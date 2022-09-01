Нынешний генеральный директор Службы внешней разведки Микк Марран, который с ноября возглавит Центр управления государственными лесами (RMK), будет получать ежемесячную зарплату в размере 11 500 евро.
Зарплата нового «главного лесничего» Эстонии будет выше, чем у президента
Помимо заработной платы ему также можно будет выплачивать премии за продуктивную работу, подтвердил председатель совета RMK Рандель Лянтс.
Микк Марран со своей стороны пообещал, что будет работать со всей душой и выкладываться по максимуму.
Зарплата генерального директора офиса внешней разведки, прошлой должности Маррана, не разглашается. Как сообщили Postimees, она может быть наряду с зарплатой Командующего Силами обороны Мартина Херема (5900 евро) и генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера (6300 евро).
Самый высокооплачиваемый государственный служащий прошлого года, бывший генеральный директор Департамента транспорта Кайдо Падар, получал около 8500 евро в месяц. В 2020 году заработная плата руководителя RMK составила 130 000 евро, или 10 822 евро в месяц.
«Мы еще не подписали договор, но обязанности все те же – руководство организации», — сказал Рандель Лянтс.
Совет RMK во вторник принял решение, что среди восемнадцати кандидатов председателем правления будет выбран Микк Марран.