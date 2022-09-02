Венгрия помогает хасидам-беженцам

«Я чувствую себя здесь прекрасно. Для нас очень важно, что здесь есть кошерная еда, и что я могу спокойно плавать… Здесь красиво и тихо», – говорит 18-летняя девушка, помогающая заниматься с десятками детей в игровой комнате лагеря.

После вторжения российских войск в Украину многие евреи бежали из страны. Новая война стала очередной каплей в чаше страданий общины, пережившей погромы, Холокост и преследования в советскую эпоху.

Место, где спокойно

Лагерь для беженцев организовал раввин Шломо Кёвеш. По его словам, это пристанище, где евреи-хасиды имеют возможность не просто восстановить силы на берегу крупнейшего озера Венгрии, но сделать это, соблюдая все строгие предписания, которых придерживаются сторонники хасидской, или благочестивой, традиции иудаизма. «Это единственное место, которое предназначено для людей, строго следующих своим религиозным обрядам, правилам питания и другим общинным традициям», – сказал глава Союза еврейских общин Венгрии Кёвеш.

«Здесь могут найти умиротворение люди, пережившие травму. Это место нужно, чтобы люди могли поразмышлять, обдумать следующие шаги… Здесь они могут перезарядить аккумуляторы своей души», – рассказал Яков Гольдштейн, 33-летний раввин и отец троих детей.