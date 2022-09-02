Кошерная еда, толкование Торы и пляж только для женщин на берегу озера Балатон позволяют Рине Ялиловой, бежавшей от войны в Украине, впервые за долгое время ощутить себя в безопасности.
Венгрия помогает хасидам-беженцам
«Я чувствую себя здесь прекрасно. Для нас очень важно, что здесь есть кошерная еда, и что я могу спокойно плавать… Здесь красиво и тихо», – говорит 18-летняя девушка, помогающая заниматься с десятками детей в игровой комнате лагеря.
После вторжения российских войск в Украину многие евреи бежали из страны. Новая война стала очередной каплей в чаше страданий общины, пережившей погромы, Холокост и преследования в советскую эпоху.
Место, где спокойно
Лагерь для беженцев организовал раввин Шломо Кёвеш. По его словам, это пристанище, где евреи-хасиды имеют возможность не просто восстановить силы на берегу крупнейшего озера Венгрии, но сделать это, соблюдая все строгие предписания, которых придерживаются сторонники хасидской, или благочестивой, традиции иудаизма. «Это единственное место, которое предназначено для людей, строго следующих своим религиозным обрядам, правилам питания и другим общинным традициям», – сказал глава Союза еврейских общин Венгрии Кёвеш.
«Здесь могут найти умиротворение люди, пережившие травму. Это место нужно, чтобы люди могли поразмышлять, обдумать следующие шаги… Здесь они могут перезарядить аккумуляторы своей души», – рассказал Яков Гольдштейн, 33-летний раввин и отец троих детей.
Он помог эвакуировать тысячи евреев из Украины – одной из колыбелей хасидизма. Большинство беженцев остановились на курорте в местечке Балатонёсёд в округе Сомодь, в 130 километрах к юго-западу от Будапешта. База отдыха начала принимать жителей Украины в апреле.
Украинский раввин попросил своего венгерского коллегу найти убежище для евреев к празднику Песах, который отмечается в середине апреля. Венгерский служитель добился от правительства разрешения на использование огромной базы отдыха, которая когда-то предназначалась для государственных служащих, но в последнее десятилетие пустовала.
Союз еврейских общин Венгрии, связанный с хасидским движением «ХабадЛюбавич», старается находить общий язык с премьер министром Венгрии Виктором Орбаном.
Союз еврейских общин Венгрии связан с хасидским движением «Хабад-Любавич», которое было основано в конце XVIII века выходцем из современной Беларуси. Организация старается находить общий язык с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Этому не мешают крайне националистические и ксенофобские взгляды, которыми глава венгерского правительства привык шокировать общественность. В июле он вызвал бурю критики предостережением Европе от смешения ее коренного населения с людьми неевропейского происхождения.
Длинные очереди
С момента открытия лагеря в нем побывало около 2000 человек. Некоторые из них провели там всего несколько дней, прежде чем отправиться дальше в США или Израиль. Кто-то остался на более долгий срок, а кто-то всем сердцем хочет вернуться в Украину.
В лагерь продолжают поступать новые модульные дома – в основном на пожертвования частных лиц из США и Западной Европы. Сейчас здесь может одновременно размещаться до 700 беженцев. «На данный момент места заняты. Около 500 человек ждут очереди приехать сюда, но у нас нет места для всех», – рассказала Алина Теплицкая, директор Федерации еврейских общин Украины, которая руководит повседневной жизнью в лагере.
40-летняя кинорежиссер Маргарита Яковлева рассказала агентству AFP, что бежала из Украины со своей собакой Йеной, когда в марте от российского авиаудара пострадал киевский мемориал Бабий Яр, расположенный в том месте, где в 1941 году нацисты убили более 33 000 человек, большинство из которых были евреями.
«Моя квартира недалеко от Бабьего Яра, и я находилась там, когда начали падать бомбы. Это было похоже на землетрясение», – рассказывала Маргарита, стоя в очереди на регистрацию в лагере.
Многие обитатели пристанища на берегу Балатона не знают, что их ждет в будущем. «Планов нет, так что поживем – увидим», – признается Рина Ялилова. Она родом из Одессы, а в лагере оказалась со своей семьей в мае, после трехмесячного пребывания в Берлине.