КУДА ПОЙТИ ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Концерт группы «Океан Ельзи»

8 сентября в 19:00 Саку Суурхалль (Палдиски-маантеэ, 104б)

Известная украинская группа «Океан Ельзи» выступит с большим концертом в рамках международного Help for Ukraine tour. Часть средств от продажи билетов будет направлена в помощь детям, пострадавшим во время войны, медучреждениям и защитникам Украины. «Океан Ельзи» – одна из самых популярных украинских рок-групп, которую слушают во всем мире. Их музыка объединяет, а уникальное звучание и сильные тексты проникают в глубину души. Концерты группы – это всегда эмоциональное событие, наполненное искренностью и любовью. Музыканты неоднократно покоряли сердца слушателей в Польше, Германии, Канаде, США, Великобритании, Австралии и многих других странах.

Концерт групп 5miinust и Smilers

10 сентября в 20:30 творческий городок Теллискиви (Теллискиви, 60а)

Фото: Konstantin Sednev

Все, кто еще помнит юбилейный концерт хип-хоп-команды 5miinust в сентябре 2021 года в квартале Теллискиви, никогда не забудут это событие, наполнившее всех слушателей энергией. На этот раз рэперы выступят на одной сцене с любимой в Эстонии рок-группой Smilers. Коллективы специально подготовили к этому вечеру совместную программу.

ИДА-ВИРУМАА

Нарвские Дни оперы

с 1 по 4 сентября Кренгольмская мануфактура (Йоала, 32, Нарва)

Фото: Shutterstock

Дни оперы в Нарве 2022 продолжают сложившуюся традицию. В атмосфере Кренгольмской мануфактуры пройдут премьерные постановки музыкальных театров, выступят приглашенные труппы и солисты. В этом году фестиваль будет проходить в течение четырех дней. Помимо музыкальной и сопровождающей программы посетителей ждут экскурсии по Кренгольмской мануфактуре. По словам художественного руководителя фестиваля Юлии Савицкой, программа оперных дней в этом году плотнее, чем когда-либо прежде. Каждый вечер в программе представления, которые ранее в Эстонии увидеть было нельзя.

Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva

с 8 по 11 сентября арт-резиденция NART (Йоала, 18, Нарва)

Фото: Konstantin Sednev