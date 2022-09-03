Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 3 по 10 сентября.
КУДА ПОЙТИ ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Спектакль «Мастер и Маргарита»
- 4 сентября в 18:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Одно из самых популярных и таинственных произведений мировой литературы, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – на сцене Русского театра Эстонии! Постановку знаменитого романа осуществит Сергей Федотов, режиссер Пермского театра «У Моста», поставивший ранее в нашем театре идущие с неизменным успехом спектакли «Игроки» по Николаю Гоголю и «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову. Мистические действа, исполненные необъяснимой колдовской энергетики – визитная карточка Сергея Федотова. Он внимательно и бережно относится к тексту, сохраняет стиль и крайне осторожен в обращении с классическими текстами. Спектакль в Русском театре – дополненная и переосмысленная сценическая версия, вдохновленная самим театром: его историей, интерьерами и актерами.
Спектакль «Отдам в хорошие руки»
- 6 сентября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Эта веселая, ироничная и в то же время философская пьеса детского и комедийного драматурга Антона Финка, попавшая в шорт-лист конкурса «Время драмы, 2015, лето», до самого конца сохраняет интригу. Она посвящена вечной теме – как сохранить теплые и душевные отношения между мужем и женой в браке? Герои спектакля «Отдам в хорошие руки» неординарно и остроумно решают эту проблему. Постановка адресована зрителям любого возраста, начиная с 16 лет. Она обязательно понравится тем, кому хочется провести вечер в компании влюбленных чудаков. Это прекрасный подарок, способный поднять настроение любому зрителю.
Концерт группы «Океан Ельзи»
- 8 сентября в 19:00 Саку Суурхалль (Палдиски-маантеэ, 104б)
Известная украинская группа «Океан Ельзи» выступит с большим концертом в рамках международного Help for Ukraine tour. Часть средств от продажи билетов будет направлена в помощь детям, пострадавшим во время войны, медучреждениям и защитникам Украины. «Океан Ельзи» – одна из самых популярных украинских рок-групп, которую слушают во всем мире. Их музыка объединяет, а уникальное звучание и сильные тексты проникают в глубину души. Концерты группы – это всегда эмоциональное событие, наполненное искренностью и любовью. Музыканты неоднократно покоряли сердца слушателей в Польше, Германии, Канаде, США, Великобритании, Австралии и многих других странах.
Концерт групп 5miinust и Smilers
- 10 сентября в 20:30 творческий городок Теллискиви (Теллискиви, 60а)
Все, кто еще помнит юбилейный концерт хип-хоп-команды 5miinust в сентябре 2021 года в квартале Теллискиви, никогда не забудут это событие, наполнившее всех слушателей энергией. На этот раз рэперы выступят на одной сцене с любимой в Эстонии рок-группой Smilers. Коллективы специально подготовили к этому вечеру совместную программу.
ИДА-ВИРУМАА
Нарвские Дни оперы
- с 1 по 4 сентября Кренгольмская мануфактура (Йоала, 32, Нарва)
Дни оперы в Нарве 2022 продолжают сложившуюся традицию. В атмосфере Кренгольмской мануфактуры пройдут премьерные постановки музыкальных театров, выступят приглашенные труппы и солисты. В этом году фестиваль будет проходить в течение четырех дней. Помимо музыкальной и сопровождающей программы посетителей ждут экскурсии по Кренгольмской мануфактуре. По словам художественного руководителя фестиваля Юлии Савицкой, программа оперных дней в этом году плотнее, чем когда-либо прежде. Каждый вечер в программе представления, которые ранее в Эстонии увидеть было нельзя.
Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva
- с 8 по 11 сентября арт-резиденция NART (Йоала, 18, Нарва)
Каждый житель Эстонии сможет в сентябре ощутить всю мощь и энергетику Нарвы. Здесь пройдет яркий и грандиозный фестиваль Station Narva-2022, куда ежегодно съезжаются туристы со всей Эстонии. В этом году фестиваль примут две площадки постиндустриального Кренгольма – Нарвская арт-резиденция NART и здание управления мануфактуры напротив. Во дворе между ними также пройдут мероприятия фестиваля, в том числе бесплатные дневные концерты и презентации летних проектов NART. В программе Station Narva – зарубежные артисты, известные всей Эстонии исполнители, музыканты из Ида-Вирумаа.