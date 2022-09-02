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Кальюранд: россияне могут наслаждаться путешествиями по странам, которые Кремль называет дружественными

Павел Соболев
, журналист
Кальюранд: россияне могут наслаждаться путешествиями по странам, которые Кремль называет дружественными
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  • Для россиян, приезжающих в Эстонию к родственникам, возможность въезда сохранится
  • Попытки МИДа Эстонии уговорить все страны ЕС ввести общий визовый запрет не имели шансов на успех
  • Если жители стран ЕС позволят себе устать от войны в Украине, война придет и в страны Евросоюза

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) среди прочего ответила на вопросы, касающиеся ограничений на въезд в Эстонию для граждан России, а также стойкости западного мира в его намерении продолжать поддерживать Украину.

- Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония намерена совместно с граничащими с РФ странами ЕС — или даже самостоятельно — запретить въезд почти всем россиянам. Рейнсалу сказал, что Эстония собирается ввести запрет, опираясь на те пункты в законодательстве ЕС, где говорится о закрытии границ в случае угрозы национальной безопасности. Рейнсалу говорит об угрозе безопасности, но, наверное, в планах Эстонии главную мотивацию дает моральный аспект, в том смысле, что если какая-то страна ведет преступную войну, граждане этой страны не должны наслаждаться путешествиями?

- Да, я согласна с тем, что тут очень важен моральный аспект. И я не считаю, что в нынешней ситуации ограничения на путешествия для россиян можно рассматривать как какое-то наказание. В конце концов, у граждан России сохранилась возможность посещать те государства, с которыми у России официальные дружественные отношения. Вот пусть они туда и ездят. Но не в Евросоюз, в отношении которого Россия уже несколько лет назад заняла враждебную позицию.

В то же время нельзя забывать о гуманитарной плоскости, и поскольку есть люди, которые посещают могилы в Эстонии, посещают здесь родственников, у кого есть вид на жительство Эстонии, у кого есть тут имущество, для этих людей можно применять какой-то особый порядок. Однако для обычных туристических поездок россиян в страны Евросоюза сейчас не самое подходящее время, потому что Россия по-прежнему ведет войну.

- Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сказал, что поток покидающих РФ по суше россиян стал представлять риск для граничащих с Россией стран ЕС, поэтому эти страны могут принимать свои меры для ограничений въезда. Можно ли сказать, что пусть ЕС и не сделал общим запрет на выдачу турвиз россиянам, но беспокойство Эстонии, Латвии, Литвы все-таки нашло понимание?

- Я нахожу очень правильным, что Евросоюз остановил действие договора с Россией об упрощенной выдаче виз. Даже на символическом уровне такое решение выглядит очень верным, пусть даже, возможно, на практике оно и не приведет к совсем уж гигантским сокращениям потоков российских туристов. Но очень важно, что все 27 государств Евросоюза послали россиянам ясный сигнал о том, что именно в Евросоюзе люди думают о развязанной Россией войне.

Урмас Рейнсалу отправился в Брюссель с надеждой, что все страны ЕС поддержат идею о полном запрещении выдачи турвиз россиянам. Эти надежды не оправдались, консенсусного решения по этому вопросу принято не было. Удивляться тут нечему, потому что рассчитывать на единое решение ЕС по этому вопросу было не особенно реально, так как всем хорошо была известна и позиция Еврокомиссии, и позиция многих стран ЕС, которые тотальный визовый запрет не поддерживали. Достаточно было обратить внимание только лишь на высказывания лидеров Франции и Германии, чтобы понять, что консенсусного решения о полном запрете не будет. Поэтому я думаю, что Урмас Рейнсалу зря потратил какую-то часть своего времени.

Однако если говорить о том, что Эстония может сама предпринять в данном направлении, то здесь открывается довольно много возможностей. Есть масса мер, которые можно ввести совершенно законным образом.

Вспомним, например, какие масштабные ограничения вводила Финляндия в первую волну пандемии коронавируса. Жители других стран ЕС не могли попасть в Финляндию, потому что Финляндия считала въезд иностранцев угрозой своей национальной безопасности. Вот и сейчас, когда идет война, каждое государство ЕС вправе самостоятельно решать, кого пускать на свою территорию, а кого не пускать.

Поэтому я и полагаю, что Эстонии не стоило тратить времени на то, чтобы уговаривать другие страны согласиться на принятие мер, которые эти страны уже объявили для себя неприемлемыми. Вместо этого стоило бы сразу начинать работать во имя того, чтобы Эстония не была бы транзитным государством, куда с авиабилетами в кармане по суше приезжают российские туристы, чтобы улететь отсюда в разные страны Европы на самолете. Эстония может положить конец такой ситуации, Эстония должна это сделать и Эстонии нужно уже прямо сейчас этим активно заниматься.

- Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на этой неделе по видеосвязи перед участниками международной ежегодной конференции Forum 2000 в Праге, призвал Евросоюз и весь Запад ввести блокирующие санкции против российской атомной промышленности, а также полностью заблокировать все российские банки и полностью запретить вещание российских государственных телеканалов. Что из тех санкций, о которых говорит Зеленский, скорее всего, попадет в восьмой санкционный пакет Евросоюза?

- Мне кажется, что многие из тех санкций, о которых говорит Зеленский, уже в каких-то объемах введены, но крайне важно обеспечить эффективное исполнение уже введенных санкций на практике. Скажем, ведь уже введены очень масштабные санкции против российского энергосектора, но на днях я в эстонской прессе прочитала о том, что даже в Эстонии остаются предприятия, которые до сих пор закупают нефть в России. И подают новые заявки на исключения для себя. Правда, и МИД Эстонии, и некоторые топливные фирмы представили опровержения содержавшихся в СМИ утверждений, но эти опровержения были довольно непонятными. И такие сомнительные вещи происходят даже в Эстонии, в государстве, которое едва ли не решительнее всех среди стран Западной Европы оказывает поддержку Украине.

В первую очередь надо добиться того, чтобы уже введенные санкции начали работать. Чтобы они применялись на все сто процентов. И если мы будем говорить конкретно об энергетических санкциях, то я хочу обратить внимание, что Европарламент тут всегда опережал правительства разных стран. Большинство в Европарламенте уже в марте декларировало, что необходимо введение полного эмбарго на все виды энергоносителей из России. Что только так можно повлиять на возможности России продолжать войну.

А сейчас мы видим, что пусть и наблюдается падение российской экономики, но все-таки она держится. Да и падение до сих пор было не таким уж значительным. Во всяком случае, не таким катастрофическим, как рассчитывал Запад. Экономика России по-прежнему находится в таком состоянии, при котором Россия в состоянии вести войну и дальше. Значит, введенные санкции не исполнялись должным образом, потому что того эффекта, который ожидался от них, допустим, в апреле, так и не последовало. Все это значит, что западные страны должны еще больше напрягаться сейчас во имя того, чтобы санкции все-таки заработали.

Да, эти усилия отразятся на жителях западных стран, потому что в западных странах будут и дальше повышаться цены, жизнь будет становиться все дороже. Но в это же самое время в Украине гибнут люди.

Между высокими ценами в магазинах и смертью есть все-таки очень большая разница. Думаю, нам надо иногда напоминать себе о том, почему у нас такие высокие цены, о том, кто в этом виноват. И виновата в этом не Украина.

- Глава МИДа Дании Йеппе Кофод прибыл вчера в Киев, где он заявил, что Владимир Путин — мелкая во всех смыслах личность, и потому он не сможет выиграть войну с Украиной. Министр сказал, что уже в следующей фазе войны Россия окончательно потерпит поражение, а Украина станет победительницей. По словам Кофода, Дания продолжит передавать нужное военное снаряжение Украине и обеспечивать обучение украинских военных. Можно ли быть уверенным, что датская позиция отражает настроения большинства стран ЕС? И что в ЕС больше не слышны голоса сторонников мира ценой каких-то уступок со стороны Украины? Что в Европе не нарастает чувство усталости от войны?

- Ощущение, что в Европе очень многие люди устали от войны в Украине, стало возникать еще в начале лета. Я это видела и в Европарламенте, когда многие мои коллеги, как из моей фракции, так и из других, стали отвлекаться от войны и больше беспокоиться о том, что происходит в их собственных странах. Это инфляция, увеличение счетов за электричество, энергокризис.

Политики должны выполнять волю своих избирателей. Если политики видят, что их избирателей стала меньше интересовать война, а стали больше интересовать домашние проблемы, то политики обязательно на это отреагируют. Так что сейчас никак нельзя сказать, что политики в Западной Европе повсюду думают так, как думают политики в Эстонии, Латвии, Литве, как думает министр иностранных дел Дании. Я до сих пор слышу от некоторых французских политиков, что войну надо закончить так, чтобы Путину позволили сохранить лицо. Я слышу, как нынешний канцлер Германии говорит про бывшего канцлера, Шредера, что из того может получиться хороший посредник на переговорах с Украиной, хотя всем известно, как близок Шредер к Путину и его режиму. Я вхожу в одну фракцию Европарламента с несколькими депутатами от Германии, которые подписали заявление о необходимости заключения договора о мире на любых условиях.

Конечно, я очень опасаюсь, что эта усталость станет осенью еще заметнее. Когда наступят холода. Станет холоднее и темнее, и в этих условиях люди в странах ЕС станут еще меньше обращать внимания на войну. И руководители государств и правительств отразят изменения в настроениях своих избирателей в своей политике.

Я очень надеюсь, что такого не случится, но всерьез опасаюсь такого развития событий. Я все время думаю о том, что этого просто не должно произойти, потому что война продолжается, люди в Украине гибнут каждый день. Мне бы очень хотелось посоветовать западным политикам съездить в Украину и посмотреть на ад войны собственными глазами. Поговорить там с людьми. Получилось бы тогда у этих политиков вернуться к себе домой и снова сказать, что они устали от войны?

У людей в Европе просто нет морального права уставать от войны. Если мы устанем, режим Путина продолжит убивать людей, и он не ограничится только Украиной. Он пойдет убивать дальше. Поэтому европейцы не могут желать никакого другого исхода этой войны, кроме победы Украины и заключения мирного соглашения на условиях Украины. А не на тех условиях, которые будет диктовать какая-то другая сторона.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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