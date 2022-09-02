Кальюранд: россияне могут наслаждаться путешествиями по странам, которые Кремль называет дружественными

- Мне кажется, что многие из тех санкций, о которых говорит Зеленский, уже в каких-то объемах введены, но крайне важно обеспечить эффективное исполнение уже введенных санкций на практике. Скажем, ведь уже введены очень масштабные санкции против российского энергосектора, но на днях я в эстонской прессе прочитала о том, что даже в Эстонии остаются предприятия, которые до сих пор закупают нефть в России. И подают новые заявки на исключения для себя. Правда, и МИД Эстонии, и некоторые топливные фирмы представили опровержения содержавшихся в СМИ утверждений, но эти опровержения были довольно непонятными. И такие сомнительные вещи происходят даже в Эстонии, в государстве, которое едва ли не решительнее всех среди стран Западной Европы оказывает поддержку Украине.

В первую очередь надо добиться того, чтобы уже введенные санкции начали работать. Чтобы они применялись на все сто процентов. И если мы будем говорить конкретно об энергетических санкциях, то я хочу обратить внимание, что Европарламент тут всегда опережал правительства разных стран. Большинство в Европарламенте уже в марте декларировало, что необходимо введение полного эмбарго на все виды энергоносителей из России. Что только так можно повлиять на возможности России продолжать войну.