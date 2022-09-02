Студия Postimees: ЕС не запретил выдачу турвиз россиянам, но беспокойство Эстонии не оставлено без внимания?

- Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония намерена совместно с граничащими с РФ странами ЕС — или даже самостоятельно — запретить въезд почти всем россиянам. Рейнсалу сказал, что Эстония собирается ввести запрет, опираясь на те пункты в законодательстве ЕС, где говорится о закрытии границ в случае угрозы национальной безопасности. Рейнсалу говорит об угрозе безопасности, но, наверное, в планах Эстонии главную мотивацию дает моральный аспект, в том смысле, что если какая-то страна ведет преступную войну, граждане этой страны не должны наслаждаться путешествиями?

- Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на этой неделе по видеосвязи перед участниками международной ежегодной конференции Forum 2000 в Праге, призвал Евросоюз и весь Запад ввести блокирующие санкции против российской атомной промышленности, а также полностью заблокировать все российские банки и полностью запретить вещание российских государственных телеканалов. Что из тех санкций, о которых говорит Зеленский, скорее всего, попадет в восьмой санкционный пакет Евросоюза?

- Глава МИДа Дании Йеппе Кофод прибыл вчера в Киев, где он заявил, что Владимир Путин — мелкая во всех смыслах личность, и потому он не сможет выиграть войну с Украиной. Министр сказал, что уже в следующей фазе войны Россия окончательно потерпит поражение, а Украина станет победительницей. По словам Кофода, Дания продолжит передавать нужное военное снаряжение Украине и обеспечивать обучение украинских военных. Можно ли быть уверенным, что датская позиция отражает настроения большинства стран ЕС? И что в ЕС больше не слышны голоса сторонников мира ценой каких-то уступок со стороны Украины?