Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сказал, что поток покидающих РФ по суше россиян стал представлять риск для граничащих с Россией стран ЕС, поэтому эти страны могут принимать свои меры для ограничений въезда. Можно ли сказать, что пусть ЕС не сделал общим запрет на выдачу турвиз россиянам, но беспокойство Эстонии, Латвии, Литвы все-таки нашло понимание? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с депутатом Европарламента Мариной Кальюранд (Социал-демократическая партия).
Студия Postimees: ЕС не запретил выдачу турвиз россиянам, но беспокойство Эстонии не оставлено без внимания?
- Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония намерена совместно с граничащими с РФ странами ЕС — или даже самостоятельно — запретить въезд почти всем россиянам. Рейнсалу сказал, что Эстония собирается ввести запрет, опираясь на те пункты в законодательстве ЕС, где говорится о закрытии границ в случае угрозы национальной безопасности. Рейнсалу говорит об угрозе безопасности, но, наверное, в планах Эстонии главную мотивацию дает моральный аспект, в том смысле, что если какая-то страна ведет преступную войну, граждане этой страны не должны наслаждаться путешествиями?
- Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на этой неделе по видеосвязи перед участниками международной ежегодной конференции Forum 2000 в Праге, призвал Евросоюз и весь Запад ввести блокирующие санкции против российской атомной промышленности, а также полностью заблокировать все российские банки и полностью запретить вещание российских государственных телеканалов. Что из тех санкций, о которых говорит Зеленский, скорее всего, попадет в восьмой санкционный пакет Евросоюза?
- Глава МИДа Дании Йеппе Кофод прибыл вчера в Киев, где он заявил, что Владимир Путин — мелкая во всех смыслах личность, и потому он не сможет выиграть войну с Украиной. Министр сказал, что уже в следующей фазе войны Россия окончательно потерпит поражение, а Украина станет победительницей. По словам Кофода, Дания продолжит передавать нужное военное снаряжение Украине и обеспечивать обучение украинских военных. Можно ли быть уверенным, что датская позиция отражает настроения большинства стран ЕС? И что в ЕС больше не слышны голоса сторонников мира ценой каких-то уступок со стороны Украины?
Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 14:00!