Кая Каллас об исследовании парома «Эстония»: у нас очень много других проблем

– На данный момент ситуация такова, что если не будет финансовой поддержки исследования, то многие вещи не будут сделаны – поднятие аппарели, осмотр палубы, образцов металла и так далее. Министерство финансов уже однажды отклонило ходатайство о выделении дополнительных денег. Правительственная коалиция решила, что исследование парома не является приоритетом и ему не следует выделять финансовые средства?

– Мы находимся в ситуации, когда цены выросли везде. По сравнению с прошлым годом цена на энергию, вероятно, увеличилась более, чем на триста процентов. Например, в предыдущем кабинете министров мы тоже обсуждали скачок цен и, ничего не поделаешь, наши доходы не так сильно выросли, поэтому нужно решать: что делать, что не делать, и какие вещи мы можем отсрочить.

Обсуждение государственного бюджета и его стратегии продолжается, и я бы не стала сейчас выносить из этого что-то конкретное. В конце концов, все дело в расстановке приоритетов, и, к сожалению, мы не всесильны. На чем мы делаем акцент и куда направляем деньги, это вопрос нашего соглашения, которое в настоящее время находится на стадии переговоров.

– Министр иностранных дел Рейнсалу совершенно четко заявил, что, по его мнению, этот вопрос нельзя оставлять незавершенным. Как вы думаете, можно ли отказаться от этого расследования из-за отсутствия средств?