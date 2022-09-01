Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что исследование парома «Эстония» сейчас не является приоритетом и не обсуждается в правительственной коалиции. Вероятно, этот вопрос будет подниматься при обсуждении государственного бюджета и его стратегии.
Кая Каллас об исследовании парома «Эстония»: у нас очень много других проблем
– На данный момент ситуация такова, что если не будет финансовой поддержки исследования, то многие вещи не будут сделаны – поднятие аппарели, осмотр палубы, образцов металла и так далее. Министерство финансов уже однажды отклонило ходатайство о выделении дополнительных денег. Правительственная коалиция решила, что исследование парома не является приоритетом и ему не следует выделять финансовые средства?
– Мы находимся в ситуации, когда цены выросли везде. По сравнению с прошлым годом цена на энергию, вероятно, увеличилась более, чем на триста процентов. Например, в предыдущем кабинете министров мы тоже обсуждали скачок цен и, ничего не поделаешь, наши доходы не так сильно выросли, поэтому нужно решать: что делать, что не делать, и какие вещи мы можем отсрочить.
Обсуждение государственного бюджета и его стратегии продолжается, и я бы не стала сейчас выносить из этого что-то конкретное. В конце концов, все дело в расстановке приоритетов, и, к сожалению, мы не всесильны. На чем мы делаем акцент и куда направляем деньги, это вопрос нашего соглашения, которое в настоящее время находится на стадии переговоров.
– Министр иностранных дел Рейнсалу совершенно четко заявил, что, по его мнению, этот вопрос нельзя оставлять незавершенным. Как вы думаете, можно ли отказаться от этого расследования из-за отсутствия средств?
– Предыдущее правительство приняло ряд решений, чтобы, прежде всего, начать это исследование, а также выделило деньги, чтобы была возможность провести его. Но мы пока больше это не обсуждали, поскольку у нас очень много других насущных проблем – энергетический кризис, украинские беженцы, война.
Сейчас мы обсуждаем стратегию государственного бюджета, и этот вопрос, наверное, будет подниматься, но это, действительно, не является первичным приоритетом.
– При заключении коалиционного соглашения этот вопрос не возникал?
– Не возникал, поскольку у нас много более важных тем. Я знаю, что это очень важно для людей, которые вовлечены в эту историю, или чьи близкие погибли там, но сейчас у нас очень много более серьезных проблем.
Я также сказала, когда мы начинали исследование, что не было никакой надежды, что оно раскроет окончательную правду о катастрофе, которая произошла в 1994 году. Есть еще много вопросов, которые, так или иначе, остаются без ответа.
– Весной Центр расследований в области безопасности (OJK) подал запрос в Министерство финансов. Министерство проверило, что у них на счету остались деньги. Просьба была отклонена и до правительства не дошла. OJK хочет узнать позицию правительства, будет ли проведено исследование или нет?
– У нас есть проблема со всеми проектами, которые стали намного дороже. Мы должны решить, что нам делать, а что нет. Я не могу комментировать подробности, поскольку мы не обсуждали это в правительстве на данный момент. У нас очень много более насущных вопросов.