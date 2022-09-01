Премьер-министр Кая Каллас сказала в четверг на пресс-конференции правительства, комментируя переговоры по госбюджету и госстратегии, что не считает нужным увеличивать долговое бремя государства.
Каллас: неразумно брать кредит для покрытия постоянных затрат государства
«На данный момент у нас, согласно обнародованному на прошлой неделе экономическому прогнозу, исключительно хорошие налоговые поступления, что значит, что мы можем справиться и без дополнительного долгового бремени, а пока мы справляемся сами, мы не можем брать кредит для покрытия постоянных затрат», – сказала премьер-министр.
Несмотря на желание Партии реформ продолжать консервативную кредитную политику, Каллас признала, что бывают ситуации, в которых брать кредиты оправданно. В качестве примера она привела нужные государству проекты, которые подорожали из-за быстрого роста цен и которые невозможно осуществить без кредита.
«Мы ни в коем случае не хотим пойти путем Греции в том смысле, что там брали кредиты для покрытия постоянных затрат, и мы сейчас видим, что кредиты становятся все дороже, и в отдаленной перспективе затраты для государства будут становиться все больше. Все это придется оплатить нам и нашим преемникам в течение последующих лет, когда оплата может стать еще сложнее», – сказала премьер-министр.
На прошлой неделе коалиционные партии начали переговоры по госбюджету и госстратегии. Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер выразил мнение, что государство могло бы взять кредит для покрытия части затрат. «Если наше долговое бремя достигнет 30 или 40 процентов, это совершенно не будет проблемой для Эстонии. Ставить сегодня в качестве цели сбалансированный бюджет было бы самоубийственной смелостью, так не делает ни одна европейская страна», – сказал Сеэедр в интервью Postimees.
Каллас отметила еще один аспект, который стоит учитывать, обращаясь за кредитами в нынешней экономической обстановке. «На самом деле, мы сейчас на стадии стагфляции, то есть у нас крайне высокая инфляция, а если мы выпустим на рынок еще больше денег, инвестируя больше, мы подстегнем инфляцию, потому что государственные проекты будут конкурировать со всеми остальными. Здесь очень много аспектов, которые мы должны учитывать», – сказала она.
В апреле совет по бюджету отметил, что задействованные для покрытия дополнительного бюджета кредитные средства увеличат долговое бремя эстонского государства к 2026 году почти до 30 процентов ВВП. До коронакризиса долг правительственного сектора составлял 2,4 миллиарда евро, а к концу 2021 года уже 5,5 миллиарда, по прогнозам, через четыре года он достигнет 11,6 миллиарда евро.