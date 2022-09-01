Каллас: неразумно брать кредит для покрытия постоянных затрат государства

«На данный момент у нас, согласно обнародованному на прошлой неделе экономическому прогнозу, исключительно хорошие налоговые поступления, что значит, что мы можем справиться и без дополнительного долгового бремени, а пока мы справляемся сами, мы не можем брать кредит для покрытия постоянных затрат», – сказала премьер-министр.

Несмотря на желание Партии реформ продолжать консервативную кредитную политику, Каллас признала, что бывают ситуации, в которых брать кредиты оправданно. В качестве примера она привела нужные государству проекты, которые подорожали из-за быстрого роста цен и которые невозможно осуществить без кредита.

«Мы ни в коем случае не хотим пойти путем Греции в том смысле, что там брали кредиты для покрытия постоянных затрат, и мы сейчас видим, что кредиты становятся все дороже, и в отдаленной перспективе затраты для государства будут становиться все больше. Все это придется оплатить нам и нашим преемникам в течение последующих лет, когда оплата может стать еще сложнее», – сказала премьер-министр.