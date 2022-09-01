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Польша потребует от Германии более триллиона долларов за потери во Второй мировой войне

BBC News Русская служба
Польша потребует от Германии более триллиона долларов за потери во Второй мировой войне
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BBC
Ярослав Качиньский.
Ярослав Качиньский. Фото: Radek Pietruszka

О намерении Варшавы официально потребовать компенсации от Берлина заявил в четверг лидер правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Речь идет о 6,2 триллионах польских злотых (около 1,32 триллиона долларов) – такую сумму определила специально созданная комиссия, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Рейтер.

Польша потребует от Германии репарации в размере более 1,3 триллиона долларов. В такую сумму страна оценила свои потери в ходе Второй мировой войны.

О намерении Варшавы официально потребовать компенсации от Берлина заявил в четверг лидер правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Речь идет о 6,2 триллионах польских злотых (около 1,32 триллионах долларов) – такую сумму определила специально созданная комиссия, сообщает Рейтер.

В 2019 году партия Качиньского говорила о сумме в 850 млрд долларов. После победы партии «Право и справедливость» на выборах в 2015 году ее представители неоднократно упоминали о необходимости выплатить компенсацию. Однако официально репараций от Германии Польша до сих пор не требовала.

«Сумма [нанесенного ущерба] была подсчитана наиболее ограниченным, консервативным методом, она вполне могла бы быть больше», – заявил Качиньский на пресс-конференции.

В ходе Второй мировой войны в Польше были убиты 6 миллионов жителей, половина из которых – польские евреи. 200 тысяч человек погибли только в ходе подавления в 1944 году восстания в варшавском гетто, а столица страны Варшава была практически стерта с лица земли.

На сегодня Польша является крупнейшим торговым партнером Германии. Обе страны входят в НАТО и Евросоюз.

При этом Германия неоднократно заявляла, что все финансовые вопросы по поводу Второй мировой войны давно урегулированы и эту тему можно считать закрытой.

BBC
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