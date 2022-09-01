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Волость Раквере просит государство о переносе советских памятников и перезахоронении останков

Тоомас Херм
, журналист
Волость Раквере просит государство о переносе советских памятников и перезахоронении останков
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

Волостное собрание Раквере приняло решение обратиться в Комиссию по военным захоронениям Министерства обороны, Архитектурный музей и Департамент охраны памятников истории и культуры с просьбой убрать советские памятники в деревнях Ухтна и Тоомла и перезахоронить останки.

В Ухтна на участке по улице Ноорусе стоит памятник, владелец которого, предприниматель Меэлис Парийыги, обратился к муниципальным властям с просьбой убрать его. В заявлении говорится, что указанный участок непригоден для воинского захоронения и не обеспечивает достойного обращения.

С аналогичной просьбой о демонтаже советского памятника в поселке Тоомла выступил Центр управления государственными лесами (RMK).

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