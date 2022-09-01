Волость Раквере просит государство о переносе советских памятников и перезахоронении останков

В Ухтна на участке по улице Ноорусе стоит памятник, владелец которого, предприниматель Меэлис Парийыги, обратился к муниципальным властям с просьбой убрать его. В заявлении говорится, что указанный участок непригоден для воинского захоронения и не обеспечивает достойного обращения.