Ходорковский и Каспаров призывают не вводить полный запрет на визы для россиян

На состоявшемся в четверг в Литве мероприятии «Конгресс свободной России» Ходорковский заявил, что от этого вопроса также будет зависеть, в каком направлении Россия может двигаться после краха режима президента Владимира Путина, и не зайдет ли она на новый круг сверхцентрализованного поиска врага, продиктованный свыше.

«Во многом это будет зависеть от того, какой пример будет перед глазами у молодого российского поколения. Для того, чтобы этот пример был европейским, с этим молодым поколением надо работать. И именно поэтому мы так резко среагировали на заявления о прекращении социальных, культурных и каких бы то ни было связей с российским обществом, которые кратко были названы визовой проблемой», – сказал Ходорковский.

«Да, когда идет война, те люди, которые поддерживают агрессора, которые поддерживают агрессивную войну, не должны пытаться ездить к жертве в гости. Но есть огромное количество россиян, которые не поддерживают эту войну, публично выступают против нее. И с этими россиянами нам нужно поддерживать коммуникацию, их нельзя отталкивать, потому что от них зависит то, что будет завтра на нашем общем европейском континенте», – сказал он.

Каспаров заявил, что при введении новых ограничений в отношении России следует ответить на вопрос, поможет ли это Украине выиграть войну, или нет.