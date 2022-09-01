Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 31 августа: АЭС в Эстонии, новый рекорд инфляции и Морские дни
Сегодня в выпуске:
– Как наша страна готовится справляться с приближающимся энергетическим кризисом? Станет ли выходом строительство атомных электростанций.
– Местные новости: Очередной рекорд инфляции - рост цен составил уже 25 процентов. Э-резидентов в Эстонии теперь больше, чем жителей в городе Тарту.
– Ситуация в Украине: группа международных инспекторов агентства МАГАТЭ наконец смогла попасть на Запорожскую атомную электростанцию. Противоречивые данные о контрнаступлении на юге страны.
– Как стать звездой? Известный бренд напитков организовал конкурс, победителю которого вручили денежный приз на съемки музыкального видео.
– Международная панорама: Скончался первый президент СССР Михаил Горбачев; В Грузии решили сделать шахматы обязательным школьным предметом; Финские компании готовы работать ночью.
– После годового перерыва в эстонской столице вновь прошел фестиваль Морских дней. Его программа стала самой масштабной за всю историю.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 31 августа.