Бывший режиссер Раквереского театра, а ныне член Рийгикогу Юллар Сааремяэ («Отечество»), признается, что был удивлен антиэстонским текстом худрука Русского театра Филиппа Лося. Сааремяэ вспомнил прошедший в этом году гала-концерт в честь Дня театра, на котором Лось очень четко и прямо отреагировал на российскую агрессию в Украине.
Юллар Сааремяэ о Филиппе Лосе: на гала-концерте он произнес очень смелую антироссийскую речь
Сааремяэ подтвердил Postimees, что свою первую постановку в Эстонии Лось поставил в театре в Раквере, где Сааремяэ был главным постановщиком до 2017 года.
«Это был 2016 год. Я познакомился с ним за несколько лет до этого, когда он пошел смотреть "Гамлета" в замке Раквере. Я не помню, кто именно пригласил Лося в Эстонию, и сколько раз он был здесь, но эстонские театральные деятели знали его еще до того, как мы с ним познакомились», – сказал Сааремяэ.
«Поскольку он очень интеллигентный постановщик, нам не потребовалось много времени, чтобы найти общий язык, и уже год спустя, в 2017 году, в Раквереском театре состоялась премьера очередной постановки», – добавил Сааремяэ.
Когда Лось был направлен в Русский театр на должность главного постановщика, он пригласил Сааремяэ туда режиссировать. «Моим предложением была постановка "Похороны по-эстонски" Кивиряхка. Пробный период был очень легким и творческим. Атмосфера в театре такая же», – сказал Сааремяэ.
«Филипп отреагировал на российскую агрессию в Украине очень четкой позицией на гала-концерте, посвященном Дню театра 27 марта в Русском театре», – сказал Сааремяэ. «Его слова перевела украинская актриса Анна Сергеева. На мое признание, что, как гражданин России, ты очень храбрый человек, он ответил: "Чего мне бояться! Страх – самая бессмысленная вещь. Я всегда был инакомыслящим"», – вспоминает Сааремяэ.
Учитывая все это, заявление Лося стало для Сааремяэ неожиданностью. На вопрос, могло ли это заявление прозвучать из-за того, что ему нужно создать почву, чтобы вернуться в Россию, Сааремяэ затруднился ответить.
Скандальный пост в соцсетях
«Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: "Фу!" Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато. Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев…», – написал Лось.
Пост Лось проиллюстрировал соответствующей фотографией евреев времен Второй мировой войны. Он не уточнил в посте, когда намерен уехать из страны и не пояснил, почему отказ в выдаче туристических виз он считает аналогом уничтожения евреев в годы Холокоста.