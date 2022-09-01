Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Новости в 7» за 1 сентября: как учителя провели лето, беженцам придется искать новое жилье и жители Хальяла против разработки карьера

Kanal 7
«Новости в 7» за 1 сентября: как учителя провели лето, беженцам придется искать новое жилье и жители Хальяла против разработки карьера
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Правительство Эстонии провело очередное заседание, о новых решениях и планируемых мерах, расскажет наш корреспондент

- Насколько поднимутся цены на газ, кого утвердили председателем правления RMK и грозит ли школам Эстонии массовое закрытие - узнаем из коротких новостей

- Многие расквартированные в Таллинне беженцы из Украины могут вскоре лишиться бесплатного жилья - подробности в нашем материале

- Строительство или природа: в Ида-Вирумаа местные жители выступили против строительства известнякового карьера

- Международная панорама: будет ли ЕС выдавать россиянам облегченные визы, что запретят российским школьникам и как еще можно использовать тыкву

- 1 сентября наступило и школьники отправились «грызть гранит науки», а мы выяснили, как сами педагоги относятся ко Дню знаний и как они провели лето

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 сентября.

Ключевые слова
Наверх