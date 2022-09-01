«Новости в 7» за 1 сентября: как учителя провели лето, беженцам придется искать новое жилье и жители Хальяла против разработки карьера

Сегодня в выпуске:

- Правительство Эстонии провело очередное заседание, о новых решениях и планируемых мерах, расскажет наш корреспондент

- Насколько поднимутся цены на газ, кого утвердили председателем правления RMK и грозит ли школам Эстонии массовое закрытие - узнаем из коротких новостей

- Многие расквартированные в Таллинне беженцы из Украины могут вскоре лишиться бесплатного жилья - подробности в нашем материале

- Строительство или природа: в Ида-Вирумаа местные жители выступили против строительства известнякового карьера

- Международная панорама: будет ли ЕС выдавать россиянам облегченные визы, что запретят российским школьникам и как еще можно использовать тыкву

- 1 сентября наступило и школьники отправились «грызть гранит науки», а мы выяснили, как сами педагоги относятся ко Дню знаний и как они провели лето