Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 сентября: как учителя провели лето, беженцам придется искать новое жилье и жители Хальяла против разработки карьера
Сегодня в выпуске:
- Правительство Эстонии провело очередное заседание, о новых решениях и планируемых мерах, расскажет наш корреспондент
- Насколько поднимутся цены на газ, кого утвердили председателем правления RMK и грозит ли школам Эстонии массовое закрытие - узнаем из коротких новостей
- Многие расквартированные в Таллинне беженцы из Украины могут вскоре лишиться бесплатного жилья - подробности в нашем материале
- Строительство или природа: в Ида-Вирумаа местные жители выступили против строительства известнякового карьера
- Международная панорама: будет ли ЕС выдавать россиянам облегченные визы, что запретят российским школьникам и как еще можно использовать тыкву
- 1 сентября наступило и школьники отправились «грызть гранит науки», а мы выяснили, как сами педагоги относятся ко Дню знаний и как они провели лето
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 сентября.