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Русский театр: вгляды Лося стали для руководства неожиданностью

Лоора-Элизабет Ломп
Русский театр: вгляды Лося стали для руководства неожиданностью
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Русский театр.
Русский театр. Фото: Stanislav Moshkov

Уходящий художественный руководитель Русского театра Филипп Лось сравнил положение русских граждан в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Заявление Лося стало неожиданностью для руководства театра, и им пока не удалось пообщаться с ним на эту тему.

«Филипп Лось написал свое мнение на своей личной странице в Facebook, и для руководства Русского театра высказанные им взгляды встали неожиданностью», – сообщили Postimees в руководстве театра. «Филипп Лось не высказывал соответствующих мнений ни в общении с руководством театра, ни с правлением фонда», – подчеркнули в руководстве.

Театру пока не удалось пообщаться с Лосем на эту тему.

Срок полномочий Филиппа Лося на посту художественного руководителя театра заканчивается 5 сентября.

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