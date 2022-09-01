Русский театр: вгляды Лося стали для руководства неожиданностью

«Филипп Лось написал свое мнение на своей личной странице в Facebook, и для руководства Русского театра высказанные им взгляды встали неожиданностью», – сообщили Postimees в руководстве театра. «Филипп Лось не высказывал соответствующих мнений ни в общении с руководством театра, ни с правлением фонда», – подчеркнули в руководстве.