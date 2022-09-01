Elron напоминает о правилах безопасности на железной дороге в начале учебного года

Менеджер по безопасности Elron рекомендует родителям, дети которых ездят в школу или в кружки по интересам на поезде, заранее пройти дорогу с ребенком и напомнить ему об основных правилах дорожного движения. «Особенно печален тот факт, что и дети, и взрослые по-прежнему пересекают железную дорогу в местах, не предназначенных для этого, и дети играют в непосредственной близости от железной дороги, не осознавая, что во время игры их внимание действительно отвлекается», – сказала менеджер по безопасности.

Кроме того, она отметила, что участники дорожного движения на велосипедах или самокатах, которые пересекают железную дорогу во время движения, также причиняют беспокойство. «Всем участникам дорожного движения следует напомнить, что на железнодорожных переездах следует сойти как с велосипеда, так и со самоката, а также нельзя игнорировать красный или мигающий светофор. В случае таких нарушений правил дорожного движения создавались ситуации, когда до трагического несчастного случая часто оставалось всего несколько секунд», – сказала Аосаар.