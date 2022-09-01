В настоящем году количество крайне опасных ситуаций на железной дороге снова увеличилось. Натали Аосаар, менеджер по безопасности Elron, призывает родителей дома и учителей в школах обязательно рассказать в начале нового учебного года детям о возможных опасностях на железной дороге и о том, как их избежать.
Elron напоминает о правилах безопасности на железной дороге в начале учебного года
В 2022 году на железной дороге уже произошло несколько несчастных случаев. На сегодняшний день зарегистрировано 58 потенциальных несчастных случаев, четверть из которых связаны с участием детей. По словам Натали Аосаар, менеджера по безопасности Elron, в этом году опасных ситуаций было значительно больше, чем в прошлом году: за первые семь месяцев этого года произошло столько же опасных ситуаций, сколько за весь 2021 год.
«Несчастные случаи на железной дороге и вблизи железной дороги обычно обусловлены невнимательностью. И водители автотранспорта, и пешеходы должны следить за окружающим движением. Если при пересечении проезжей части принято смотреть налево-направо, то на железнодорожных переходах это правило дорожного движения, как бы забывается», – отметила менеджер по безопасности. По ее словам, записи бортовых камер поездов показывают, что в случае пробок участники движения, в т. ч. пешеходы, переключают свое внимание на смарт-устройство, слушают музыку через наушники или разговаривают по телефону. Они также носят капюшон на голове и не смотрят налево-направо, то есть их внимание направлено не на то, что происходит вокруг.
Аосаар добавила, что поезда всегда дают свистки как при выезде со станции, так и при подъезде к железнодорожному переезду, а также перед основными поворотами, где видимость может быть ограничена, чтобы дополнительно сигнализировать о своем приближении. «Именно поэтому при пересечении железной дороги особенно важно быть внимательным, снять с головы наушники или капюшон, ограничивающий видимость, и оторвать взгляд от телефона, чтобы следить за движением вокруг себя», – напомнила Аосаар о безопасном движении.
Менеджер по безопасности Elron рекомендует родителям, дети которых ездят в школу или в кружки по интересам на поезде, заранее пройти дорогу с ребенком и напомнить ему об основных правилах дорожного движения. «Особенно печален тот факт, что и дети, и взрослые по-прежнему пересекают железную дорогу в местах, не предназначенных для этого, и дети играют в непосредственной близости от железной дороги, не осознавая, что во время игры их внимание действительно отвлекается», – сказала менеджер по безопасности.
Кроме того, она отметила, что участники дорожного движения на велосипедах или самокатах, которые пересекают железную дорогу во время движения, также причиняют беспокойство. «Всем участникам дорожного движения следует напомнить, что на железнодорожных переездах следует сойти как с велосипеда, так и со самоката, а также нельзя игнорировать красный или мигающий светофор. В случае таких нарушений правил дорожного движения создавались ситуации, когда до трагического несчастного случая часто оставалось всего несколько секунд», – сказала Аосаар.
Она объяснила, что при пересечении железной дороги важно учитывать, что тормозной путь поезда очень длинный. «В зависимости от погодных условий и длины поезда тормозной путь поезда до полной остановки почти в 10 раз длиннее, чем у автомашины, то есть, например, при скорости 50 км/ч тормозной путь поезда составляет от 150 до 200 метров, при более высоких скоростях даже длиннее, то есть до километра – поэтому ни у пешехода, ни у автомашины нет выбора – при пересечении железной дороги нужно быть особенно внимательным и всегда уступать дорогу поезду!» – напомнила менеджер по безопасности. Она настоятельно посоветовала всем, что перед железной дорогой нужно сбавить скорость, убедиться в безопасном переходе, потому что только так можно спасти свою жизнь и жизнь других.