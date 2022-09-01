Президент Казахстана Токаев предложил провести досрочные президентские выборы

«Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, парламентские в 2025 году. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы», – сказал Токаев в своем послании народу Казахстана.

Он подчеркнул, что интересы государства для него превыше всего, поэтому он готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий.

Токаев также предложил установить срок президентских полномочий на семь лет без права переизбрания.

«С одной стороны, семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», – отметил он.