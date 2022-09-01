В волости Виру-Нигула могут исчезнуть четыре советских памятника

Хотя в волости Виру-Нигула до сих пор было спокойно, у руководства все же есть желание покончить с прошлым. В ближайшее время будут перенесены памятники на братских могилах в городе Кунда и деревне Кыртсиалузе, а также обелиск на могиле красноармейца Ивана Бенина в деревне Летипеа. Братская могила в Виру-Нигула получит нейтральное обозначение.