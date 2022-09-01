Хотя в волости Виру-Нигула до сих пор было спокойно, у руководства все же есть желание покончить с прошлым. В ближайшее время будут перенесены памятники на братских могилах в городе Кунда и деревне Кыртсиалузе, а также обелиск на могиле красноармейца Ивана Бенина в деревне Летипеа. Братская могила в Виру-Нигула получит нейтральное обозначение.
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В волости Виру-Нигула могут исчезнуть четыре советских памятника
В волости Виру-Нигула могут исчезнуть четыре советских памятника
В списке Комиссии по военным захоронениям числится 22 могилы, останки в которых подлежат перезахоронению. Цифрами 20, 21 и 22 отмечены братские могилы в Кунда и Кыртсиалузе, а также могила Ивана Бенина.