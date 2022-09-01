Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В волости Виру-Нигула могут исчезнуть четыре советских памятника

Андрес Тохвер
В волости Виру-Нигула могут исчезнуть четыре советских памятника
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Памятник на братской могиле в Кукерпаллимяэ, напоминающий алтарь, был открыт 6 августа 1950 года.
Памятник на братской могиле в Кукерпаллимяэ, напоминающий алтарь, был открыт 6 августа 1950 года. Фото: Marianne Loorents

Хотя в волости Виру-Нигула до сих пор было спокойно, у руководства все же есть желание покончить с прошлым. В ближайшее время будут перенесены памятники на братских могилах в городе Кунда и деревне Кыртсиалузе, а также обелиск на могиле красноармейца Ивана Бенина в деревне Летипеа. Братская могила в Виру-Нигула получит нейтральное обозначение.

В списке Комиссии по военным захоронениям числится 22 могилы, останки в которых подлежат перезахоронению. Цифрами 20, 21 и 22 отмечены братские могилы в Кунда и Кыртсиалузе, а также могила Ивана Бенина.

По словам председателя волостного собрания Виру-Нигула Рихо Кутсара, самоуправление еще не делало запрос Министерству обороны о переносе памятников.

Ключевые слова
Наверх