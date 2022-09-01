Столица ФРГ почтит память Михаила Горбачева, приспустив флаги в день его похорон. В бундестаге будет объявлена минута молчания. Немецкие политики хотят провести траурную церемонию в Германии.
В Берлине в день похорон Горбачева будут приспущены флаги
Власти Берлина распорядились приспустить флаги в субботу, 3 сентября, в связи с похоронами бывшего президента СССР Михаила Горбачева. «Мы хотим отдать должное заслугам нашего почетного гражданина Михаила Горбачева в деле политических перемен в ГДР», – пояснила сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер. По ее словам, подписанием договора «Два плюс четыре» он помог проложить путь к воссоединению Германии.
Призывы к проведению панихиды по Горбачеву в Германии
Немецкие политики от разных партий призывают провести в Германии церемонию памяти бывшего советского президента. С такой инициативой выступили, в частности лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер и бывший глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи. По мнению Гизи, на траурном мероприятии памяти Горбачева, можно было бы ясно показать разницу между Путиным и Горбачевым.
Бундестаг почтит память Горбачева на следующей неделе
В среду, 7 сентября, память Михаила Горбачева почтит германский парламент. Председательница бундестага Бербель Бас отдаст дань уважения выдающейся деятельности Горбачева перед началом общих дебатов по федеральному бюджету на 2023 год, сообщила администрация бундестага. В память о покойном будет объявлена минута молчания. В течение всего дня на здании Рейхстага будет приспущены флаги.
Михаил Горбачев умер в Москве 30 августа в возрасте 91 года. Благодаря своей политике реформ бывший глава Советского Союза и лауреат Нобелевской премии мира считается одним из отцов германского единства, вложившим большой вклад в окончание холодной войны.