В Берлине в день похорон Горбачева будут приспущены флаги

Власти Берлина распорядились приспустить флаги в субботу, 3 сентября, в связи с похоронами бывшего президента СССР Михаила Горбачева. «Мы хотим отдать должное заслугам нашего почетного гражданина Михаила Горбачева в деле политических перемен в ГДР», – пояснила сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер. По ее словам, подписанием договора «Два плюс четыре» он помог проложить путь к воссоединению Германии.

Призывы к проведению панихиды по Горбачеву в Германии

Немецкие политики от разных партий призывают провести в Германии церемонию памяти бывшего советского президента. С такой инициативой выступили, в частности лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер и бывший глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи. По мнению Гизи, на траурном мероприятии памяти Горбачева, можно было бы ясно показать разницу между Путиным и Горбачевым.

Бундестаг почтит память Горбачева на следующей неделе

В среду, 7 сентября, память Михаила Горбачева почтит германский парламент. Председательница бундестага Бербель Бас отдаст дань уважения выдающейся деятельности Горбачева перед началом общих дебатов по федеральному бюджету на 2023 год, сообщила администрация бундестага. В память о покойном будет объявлена минута молчания. В течение всего дня на здании Рейхстага будет приспущены флаги.