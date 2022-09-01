Воссоединение семьи! Женщина из Украины нашла в Латвии трех сводных братьев

Катрина Звирбуле-Хотченкова в последний раз видела отца, когда ей было пять лет, но в конце июле она приехала в Латвию, потому что ее подтолкнули к переезду родственники. Женщина с сыном и матерью живет в Талсинском крае.

«Я надеялась найти одного человека, но нашла трех, четырех, даже пятерых. У моего брата недавно родился ребенок, и я теперь тетя. Я очень люблю детей, поэтому я с нетерпением жду встречи. Мне прислали фото, жду, когда смогу подержать его в руках», – говорит Катрина.

В настоящее время она и ее сын даже подали заявление на получение латвийского гражданства и также изучают латышский язык.

«У меня все хорошо, я учу латышский - иногда я даже говорю по-латышски с другом по соседству. Но очень редко, потому что не знаю всех слов», – говорит сын Катрины.

Старший из сводных братьев признает, что общение с сестрой идет легко, и они обменялись фотографиями.

«Я рассказал ей о своей семье, она – о своей. Она рассказала об Украине и о себе. Очень круто, что выросла семья. Братья еще не познакомились с ней, но я им все рассказал», – говорит Сандрис.