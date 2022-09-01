Катрина из Украины последние 30 лет прожила в Херсоне. Она безуспешно искала своего отца с 2004 года. Когда началась война, сводный брат женщины также начал искать контакты с ней, и с помощью передачи ему это удалось, сообщает передача Dienas ziņas на LTV. Об этом пишет RUS TVNET.
Воссоединение семьи! Женщина из Украины нашла в Латвии трех сводных братьев
Катрина Звирбуле-Хотченкова в последний раз видела отца, когда ей было пять лет, но в конце июле она приехала в Латвию, потому что ее подтолкнули к переезду родственники. Женщина с сыном и матерью живет в Талсинском крае.
«Я надеялась найти одного человека, но нашла трех, четырех, даже пятерых. У моего брата недавно родился ребенок, и я теперь тетя. Я очень люблю детей, поэтому я с нетерпением жду встречи. Мне прислали фото, жду, когда смогу подержать его в руках», – говорит Катрина.
В настоящее время она и ее сын даже подали заявление на получение латвийского гражданства и также изучают латышский язык.
«У меня все хорошо, я учу латышский - иногда я даже говорю по-латышски с другом по соседству. Но очень редко, потому что не знаю всех слов», – говорит сын Катрины.
Старший из сводных братьев признает, что общение с сестрой идет легко, и они обменялись фотографиями.
«Я рассказал ей о своей семье, она – о своей. Она рассказала об Украине и о себе. Очень круто, что выросла семья. Братья еще не познакомились с ней, но я им все рассказал», – говорит Сандрис.
Мартиньш Зибергс, волонтер международной передачи «Жди меня» в Латвии, который свел вместе Катрину и ее сводных братьев, признался, что на данный момент из-за войны люди больше интересуются своими родственниками в Украине, а украинцы своими корнями в Латвии.