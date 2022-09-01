В субботу, 3 сентября, все желающие смогут ознакомиться с линейным парком «Путукавяйл» и выполненными там инсталляциями. Будет представлено недавно завершенное концептуальное решение по части парка Мериметса, пройдут экскурсии по биоразнообразию и антропологии, а в общественном саду пройдет дискуссия по садоводческой терапии. 2 сентября состоится заключительная конференция международного проекта B.Green, на которой будет представлен опыт Хельсинки и Таллинна в планировании городской зеленой инфраструктуры и будущие направления в этой области.
В субботу можно будет поближе познакомиться с создаваемым линейным парком «Путукавяйл»
По словам мэра города Михаила Кылварта, проект «Путукавяйл» стал отличной возможностью протестировать тактическое проектирование городского пространства. «Если в начале мы протестируем небольшие вмешательства, то мы сможем проверить влияние различных решений, прежде чем начинать более крупные инвестиции. Небольшие озеленительные решения, временные велосипедные дорожки и небольшие архитектурные инсталляции помогли нам лучше понять, какие проекты помогают повысить удовлетворенность людей своей жизненной средой. Мы планируем продолжить различные эксперименты с городским пространством и в следующем году, когда Таллинн станет зеленой столицей Европы», добавил мэр.
«"Путукавяйл"станет богатой видами лугообразной природной средой, зеленым коридором между районами города и пространством для передвижения людей, которое будет проходить шесть районов города. «Путукавяйл» проходит по бывшим железнодорожной насыпи и коридору высоковольтных линий. Целью является создание из «Путукавяйл» биоразнообразного общегородского линейного парка, общественного пространства, предлагающего новые зеленые возможности передвижения и разнообразные возможности для деятельности общины», – сказала Кайди Пылдоя, руководитель Таллиннского центра компетенций по созданию пространств.
В прошедшем весной конкурсе инсталляций Kohasumin Таллинн искал художественные проекты для участка «Путукавяйл» от Палдиского шоссе до Хийу, чтобы разнообразить однообразные части «Путукавяйл» и передать общую идею «Путукавяйл» о биоразнообразии, защите окружающей среды и участии общества. Инсталляции-победители Põhukabel, Roo и «Межвидовой перекресток Акадеэмиа теэ» уже готовы и находятся в районах Хааберсти, Мустамяэ и Нымме.
На субботних мероприятиях местные жители смогут увидеть «Путукавяйл» глазами как антропологов, так и энтомологов, ознакомиться с недавно завершенными инсталляциями и познакомиться с концептуальным решением отрезка Мериметс.
Название «Путукавяйл» относится к уже существующему коридору движения, по которому опылители (бабочки, шмели и пчелы-отшельники) и другие группы животных перебираются из одной зеленой зоны в другую. Первый реализуемый этап «Путукавяйл» располагается в зоне между гаражами в Пыхья-Таллинне, которая граничит с улицами Эхте, Сыле, Пухангу и аллеей Кольде. В целом «Путукавяйл» проходит от творческого пространства Теллискиви через торговую станцию Копли, зону между гаражами Пыхья-Таллинна и вдоль Мериметса до границы между районами Кристийне, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме в поселении Хийу.
«Путукавяйл» является частью внешнего проекта B.Green, финансируемого Центрально-Балтийской программой, которая поддерживает трансграничное сотрудничество, устойчивую городскую мобильность и сплоченные общества.
«Путукавяйл» также является одним из флагманских проектов Таллинна как зеленой столицы Европы 2023. Таллинн поставил целью чаще привлекать общины к развитию города, находить возможности для поддержки и внедрения зеленых инноваций, развивать углеродно-нейтральную мобильность и экономику замкнутого цикла, исходить из принципов устойчивого развития города, а также помогать горожанам лучше понимать важность охраны окружающей среды. Мы хотим улучшить качество жизни жителей Таллинна и создать для всех экологичное место жительства с лучшим городским пространством.
Подробнее об инсталляциях Kohasumin можно прочитать здесь.
Подробную информацию о мероприятиях, проходящих в пятницу и субботу, а также о парке «Путукавяйл» можно найти на сайте.