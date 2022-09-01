В субботу можно будет поближе познакомиться с создаваемым линейным парком «Путукавяйл»

Название «Путукавяйл» относится к уже существующему коридору движения, по которому опылители (бабочки, шмели и пчелы-отшельники) и другие группы животных перебираются из одной зеленой зоны в другую. Первый реализуемый этап «Путукавяйл» располагается в зоне между гаражами в Пыхья-Таллинне, которая граничит с улицами Эхте, Сыле, Пухангу и аллеей Кольде. В целом «Путукавяйл» проходит от творческого пространства Теллискиви через торговую станцию ​​Копли, зону между гаражами Пыхья-Таллинна и вдоль Мериметса до границы между районами Кристийне, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме в поселении Хийу.

«Путукавяйл» является частью внешнего проекта B.Green, финансируемого Центрально-Балтийской программой, которая поддерживает трансграничное сотрудничество, устойчивую городскую мобильность и сплоченные общества.

«Путукавяйл» также является одним из флагманских проектов Таллинна как зеленой столицы Европы 2023. Таллинн поставил целью чаще привлекать общины к развитию города, находить возможности для поддержки и внедрения зеленых инноваций, развивать углеродно-нейтральную мобильность и экономику замкнутого цикла, исходить из принципов устойчивого развития города, а также помогать горожанам лучше понимать важность охраны окружающей среды. Мы хотим улучшить качество жизни жителей Таллинна и создать для всех экологичное место жительства с лучшим городским пространством.

Подробнее об инсталляциях Kohasumin можно прочитать здесь.