Государство больше не будет закупать мобильные камеры контроля скорости

Мобильные камеры используются уже почти три года, всего их восемь. По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, целью камер является не только выписывание штрафов.

«Мы наблюдали, что происходит, когда камера проводит замеры», — объяснила Лойго, а также добавила, что они успокаивают дорожное движение.

Мобильные камеры фиксируют больше нарушений, чем стационарные. В этом году мобильные камеры зафиксировали почти 137 000 нарушений.

«Можно сказать, что в случае автоматического мониторинга Департамент полиции и погранохраны все еще находится в зачаточном состоянии. Нам сложно говорить о влиянии камер, данных у нас не так много. Поскольку период использования был довольно коротким», — сказала Лойго.

В Департаменте полиции и погранохраны отметили, что не планируют закупать больше мобильных камер контроля скорости.

«Конечно, автоматизированный надзор за дорожным движением – это наше будущее. Есть ли в нем место для мобильной камеры контроля скорости? Я не очень уверена в этом. Может быть, есть еще более эффективные, лучшие, простые и быстрые решения, подобные этому», — сказала Лойго.

Юрист по вопросам дорожного движения Индрек Сирк также считает, что надзор за дорожным движением будет все больше автоматизирован. Однако, по его словам, метод принуждения в виде штрафа подходит не всем.

«Для некоторых людей штраф вообще не имеет значения, они не собираются его платить или у людей столько денег, что они платят и им все равно. В некоторых случаях достаточно предупредить, что человека могут лишить прав. В случае некоторых людей действительно необходимо убирать их из дорожного движения, а в случае некоторых – изолировать от общества, то есть отправить их в тюрьму, — сказал Сирк.