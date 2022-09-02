Хотя Департамент полиции и погранохраны планирует все больше автоматизировать контроль за дорожным движением, мобильные камеры контроля скорости закупаться больше не будут, пишет ERR.
Государство больше не будет закупать мобильные камеры контроля скорости
Мобильные камеры используются уже почти три года, всего их восемь. По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, целью камер является не только выписывание штрафов.
«Мы наблюдали, что происходит, когда камера проводит замеры», — объяснила Лойго, а также добавила, что они успокаивают дорожное движение.
Мобильные камеры фиксируют больше нарушений, чем стационарные. В этом году мобильные камеры зафиксировали почти 137 000 нарушений.
«Можно сказать, что в случае автоматического мониторинга Департамент полиции и погранохраны все еще находится в зачаточном состоянии. Нам сложно говорить о влиянии камер, данных у нас не так много. Поскольку период использования был довольно коротким», — сказала Лойго.
В Департаменте полиции и погранохраны отметили, что не планируют закупать больше мобильных камер контроля скорости.
«Конечно, автоматизированный надзор за дорожным движением – это наше будущее. Есть ли в нем место для мобильной камеры контроля скорости? Я не очень уверена в этом. Может быть, есть еще более эффективные, лучшие, простые и быстрые решения, подобные этому», — сказала Лойго.
Юрист по вопросам дорожного движения Индрек Сирк также считает, что надзор за дорожным движением будет все больше автоматизирован. Однако, по его словам, метод принуждения в виде штрафа подходит не всем.
«Для некоторых людей штраф вообще не имеет значения, они не собираются его платить или у людей столько денег, что они платят и им все равно. В некоторых случаях достаточно предупредить, что человека могут лишить прав. В случае некоторых людей действительно необходимо убирать их из дорожного движения, а в случае некоторых – изолировать от общества, то есть отправить их в тюрьму, — сказал Сирк.
По мнению Сирка, важно использовать как автоматизированное наблюдение, так и контроль со стороны полицейских патрулей.