По данным биржи Nord Pool, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в пятницу, 2 сентября, снизится по сравнению с четвергом на восемь процентов до 31,1 цента за киловатт-час.
В пятницу стоимость электричества приятно удивит
В пятницу стоимость электричества приятно удивит
Самым дорогим — 58,2 цента за киловатт-час – в течение дня электричество будет в пятницу утром с 9 до 10 часов, а самой низкой была ночью с 2 до 3 часов – 4 цента за киловатт-час.
В Финляндии в пятницу биржевой тариф на электроэнергию будет 28,1, в Литве – 45,6, а в Латвии – 36,6 цента за киловатт-час.
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