Объемы промышленного производства в Эстонии существенно сократились

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в июле сокращение объемов промышленного производства1 наблюдалось в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. «Среди наиболее весомых промышленных отраслей значительное сокращение было в сфере обработки древесины (на 16,3%)», — отметила Бундер. Объемы обрабатывающей промышленности сократились также в производстве изделий из металла (11,9%), строительных материалов (8,5%) и электронного оборудования (2,9%). Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (10,4%), продуктов питания (3,4%) и сланцевого масла (9,1%).

По сравнению с июлем 2021 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности выросла в июле 2022 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 12,1%. Продажа продукции на экспорт увеличилась на 15,7% (из этого на 21,9% в еврозону и на 8,2% в не входящие в еврозону страны), продажа на внутреннем рынке — на 7,0%.

На внешнем рынке было продано 66,5% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в июле общие объемы производства сократились по сравнению с июнем на 7,4%, а в обрабатывающей промышленности на 5,2%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с июлем 2021 года на 17,1%, а производство тепла сократилось на 11,9%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.