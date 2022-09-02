В Таллинне вновь можно вызвать врача на дом для ребенка до 12 лет

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что родители могут вызвать бригаду врачей для ребенка в возрасте до 12 лет при острых симптомах заболевания. «Например, в случае, если у родителей не было возможности показать ребенка семейному врачу или симптомы появились в выходной день. Наиболее частая причина вызовов – беспокойство родителя из-за внезапной болезни ребенка или в связи с тем, что ребенок болен уже несколько дней», – сказала Бешкина.

В пятницу, субботу и воскресенье можно вызвать врача на дом ребенку в возрасте до 12 лет. Вызовы принимаются диспетчером Таллиннской скорой помощи по телефону 6971145 с 12 до 20 часов. Вызовы обслуживает специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или врач общего профиля, а также техник экстренной медицины Таллиннской скорой помощи. Бригады совершают визиты на дом по пятницам, субботам и воскресеньям с 14 до 22 часов. При необходимости бригада может выписать рецепт на лекарства. В этом году рецепты были выписаны в 55,5% случаев. За прошлый сезон было совершено 528 визитов на дом.

Одна из целей проекта – снизить нагрузку на отделение неотложной помощи Таллиннской детской больницы. Наибольшее число обращений в приемный покой наблюдается в промежутке с вечера пятницы по вечер воскресенья, когда невозможно связаться с семейным врачом. Если обычно в приемное отделение Таллиннской детской больницы обращаются 65-70 детей в день, то по выходным и в пик сезонных заболеваний их число достигает 90-120.