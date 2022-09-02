Фото: рядом с озером Харку вырастет микрорайон на 224 квартиры

В микрорайоне, спроектированном Kadarik Tüür Arhitektid, будут построены трех- и четырехэтажные дома энергоэффективного класса А и общей площадью 14 157 м2. Размеры двух-, трех- и четырехкомнатных квартир — от 35 до 88 м2. В каждой квартире будет балкон или терраса.

По словам руководителя по развитию Liven Мадиса Гилдена, Luuslangi будет уютным и необычным районом. «Трех- и четырехэтажные дома, созданные архитекторами Кадариком и Тюйром, образуют как бы отдельные небольшие поселения. Рядом с каждым жилым домом будет построена благоустроенная открытая территория с детскими площадками. Кроме того, комплекс находится в живописном месте – рядом с лесом и озером Харку», – прокомментировал Гилден.

Фото: Liven

При проектировании домов уделялось внимание и энергоэффективности. «На крыше каждого здания будут установлены солнечные батареи, а также подключена сеть центрального отопления», — добавил Гилден.

«Как и в случае с другими проектами Liven, будущие покупатели квартир также могут выбрать планировку комнат и дизайн интерьера по своему вкусу. В соответствии с внутренней отделкой возможен заказ дизайнерской кухни с техникой и остальной стационарной мебелью», — добавил Гилден.