Врач: ко мне в очередной раз обратился молодой человек, который хочет уйти из жизни

Врач Кармен Коппель поставила перед собой миссию распространять информацию о психическом здоровье и помогать людям обращать внимание на то, что происходит с их близкими. Она поделилась наводящей на размышления историей:

«Зачем я это пишу? Я дежурный врач и вчера вечером ко мне снова пришел милый, очень хороший, красивый и талантливый 18-летний молодой человек, который решил, что жить ему не стоит. Такое внутреннее состояние у него длится несколько лет, со взлетами и падениями.

Попытка уйти из жизни тоже была не одна. Однако депрессивное состояние не помешало ему весной окончить учебный год или найти работу на лето. Только внутренние проблемы не позволяют ему гордиться собственными достижениями. И, конечно же, когда он чувствует эту боль, ему трудно заметить заботу окружающих о нем и принимать помощь, в которой он неизбежно нуждается.