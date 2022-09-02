Ушедший из жизни Михаил Горбачев был светлым и очаровательным человеком, рассказывает эстонский политик Игорь Грязин, который лично застал подъем и падение первого и последнего президента СССР.
Игорь Грязин: Горбачев удивлял эстонских коммунистов признаниями в любви
– При каких обстоятельствах вы впервые встретились с Михаилом Горбачевым?
– Я был депутатом съезда народных депутатов СССР и членом Верховного Совета СССР, когда Горбачев был председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть он был председательствующим на моих собраниях до тех пор, пока не превратился в президента СССР. Тогда это место занял его друг и товарищ Анатолий Иванович Лукьянов, наш председатель.
Я могу сказать, когда я первый раз его увидел. Это было в самом начале, когда все было как-то не очень организовано. Я был на каком-то совещании, где мы обсуждали, кто первым выступит, когда мы сделаем ревизионную комиссию, кто будет подсчитывать голоса. В общем, какие-то такие обычные технические дела. И там собралось человек 20-30 из разных республик, разных фракций. Это было никакое не особое собрание, так что я даже содержания не помню.
Ну вот сидели мы там 25-30 человек, обсуждали дело, которое не бог весть важно было перед началом первой сессии… И тогда вдруг дверь открылась, и вошел Горбачев. Конечно, большинство ахнуло, потому что мы все увидели его первый раз в жизни. И в тот момент я увидел и понял то, в чем потом неоднократно убеждался. Если охарактеризовать его одним словом, вот какой он был, то я сказал бы: он был светлый человек.
– Что вам запомнилось в его внешности?
– В самом разном понимании этого слова – это был светлый человек, и в том числе светлый физически, что ли… понимаете, когда он вошел в помещение, было такое чувство, что вроде эта маленькая комнатка как-то засветилась. Если у него была белая рубашка, то это была не просто белая, а белоснежная, сверкающая рубашка. Когда у него были золотые манжеты, то они слепили глаза, или как когда у него был маленький платочек в кармане. Другие потом тоже стали обращать на это внимание и говорили об этом. Ну и его абсолютно феноменальные или голубые глаза. Его глаза действительно все сверкали, они были столь очаровательны, что я вполне понимаю, как это так случилось, что Маргарет Тэтчер, которая была довольно мужественной дамой, в него втрескалась как школьница. Горбачев был, я бы сказал, очаровашка.В
– Каким Михаил Сергеевич был как человек?
– Один раз шло собрание, и Горбачев вдруг налетел на меня: «Игорь Николаевич, почему вы мешаете работе парламента?» Он был недоволен, что я там все время что-то смеялся и вообще вел себя непорядочно. Я посмотрел на него, а рядом со мной сидел Хардо Аасмяэ, тоже выдающийся эстонский политик, потом мэр города Таллинна. Я посмотрел на Аасмяэ, он посмотрел на меня, и мы оба посмотрели на Горбачева. Мы подняли наши руки, чтобы сдаться. Мы сказали: «Простите, видите, у нас здесь карты, и мы играем в подкидного, и нам некогда говорить, потому что мы играем на деньги».
На это Горбачев ответил: «Знаете, ребята, я все время о вас думаю, я вас так люблю, что ваши имена у меня просто все время вертятся на языке. Так что извините, что я вот тут вмешался, я хотел сделать замечание кому-то другому там», и так далее. Я помню, после этого Вайно Вяльяс, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии, как-то сказал, что хотя он и был первым секретарем ЦК Компартии и проработал 30 лет, но никогда еще не было такого, чтобы генеральный секретарь сказал, что он его любит: «А вот вы двое дураков со своими картами, и вам он сразу сказал, что вас любит». Это был типичный Горбачев. Я не могу вообразить, чтобы Путин мог так нормально отреагировать как Горбачев. Мол, извините, играйте дальше.
С Аасмяэ была еще одна интересная история. Сейчас заседания Верховной палаты российского парламента, Совета Федерации, проходят в том же помещении, где когда-то заседали мы в Верховном совете. Это такой специфический зал-амфитетеатр как для римских гладиаторов. Стол президиума внизу, а скамейки поднимаются снизу вверх рядами. И 25-26 мая где-то в 1989-м году жара стояла ужасная, где-то было 35 градусов, и в Кремле было невозможно находиться. Мы сидим, идет заседание, и вдруг наверху дверь этого театра открывается и оттуда появляется Хардо Аасмяэ, который опоздал. На нем была футболка с надписью All guys for Chicago bulls (все ребята за Чикаго буллз), за баскетбольную команду, и короткие штанишки. Ну, жара ведь. Он так спокойно осмотрелся и начал спускаться в зал.
А я вижу, что Горбачев стоит словно чем-то подавился, то есть он не может ни говорить, ни что-то делать. Он просто стоял и смотрел как завороженный на Аасмяэ, и чувствуется, что очень хотел что-то сказать, но не мог, и непонятно было, почему. Через некоторое время он наконец сказал: «Глубокоуважаемый товарищ Аасмяэ, давайте теперь договоримся, что здесь заседает все-таки парламент. Это парламент ядерной сверхдержавы, и давайте договоримся, что мы сюда в парламент в трусах ходить больше не будем!» Ну что эти детали говорят? Симпатичный мужик был. Конечно же, еще маленький нюанс есть: я не знаю, как он общался с партийными бонзами, то есть какие у них там в Политбюро отношения были и так далее. Мы были не в Политбюро, и мы были, вообще, можно сказать, почти никто. И может быть, это было именно то, чего ему в жизни немножко не хватало – вот этой человечности. Он же ведь знал, что он мог Грязину или Аасмяэ сказать все что угодно. Мир от этого не развалится.
– Чем Горбачев отличался от других лидеров России?
– Горбачев придумал и осуществил свободные выборы первый раз за 100 лет. При этом нам следует не забывать: иногда говорят, это были первые выборы в России – нет. Первые выборы были в Государственную думу, и, в принципе, эти выборы в Госдуму при Николае II были свободны. Так что это была пауза в 100 лет, но тем не менее.
Горбачев создал многопартийную систему. Сейчас фактически в России никакой многопартийность нет. При Горбачеве возникла свободная пресса. Вы посмотрите сейчас на всех этих Скабеевых и так далее, то есть они не просто плохие люди, но и в принципе все дудят в одну дудку, то есть даже между собой ничем не отличаются.
Диссиденты. Горбачев вернул из тюрьмы, ссылки: Андрея Сахарова, Сергея Ковалева, Горбачев вернул России и Солженицына. А если мы говорим про эстонских диссидентов, то здесь и Энн Тарто, например, и Хейки Ахонен, которые сидели еще с прежних времен – Горбачев вернул их всех домой.
Последнее, Горбачев все-таки худо-бедно – кстати, это ему давалось нелегко, как мы сейчас знаем, но Горбачев вывел войска из Афганистана. В то время, когда сейчас Путин вводит войска в Украину. Горбачев сумел договориться и с муджахединами, с Узбекистаном, и его достижение в том, что он выводил войска так, что советским солдатам не стреляли в спину. Были у него, конечно, и промахи, и все эти кровавые события в Вильнюсе и в Тбилиси, но по этим четырем пунктам различия между Горбачевым тогда и Путиным сегодня – 180 градусов.
– В России Горбачева не любят, а как в Эстонии нам стоит относиться к нему?
– Исключительно хорошо, потому что именно он создал те условия, что сделали возможным мирный переход Эстонии от социалистической советской системы к нормальной буржуазно-капиталистической. В Эстонии не было ни одного выбитого зуба, ни одного разбитого стекла, и вообще ничего такого плохого. Здесь я сказал бы так, роль Горбачева как палка о двух концах. Нельзя прямо напрямую говорить, что литовцы сделали что-то неправильно, но ясно было то, что хорошие отношения эстонцев с Горбачевым, включая вот именно эти полушуточные ситуации и так далее, создали ту ситуацию, что Горбачев, в общем-то, все-таки очень доверял Эстонии, и причем он доверял не только членам компартии, он доверял народному фронту. Горбачев великолепно понимал, что Поющая революция – это как раз мирный путь и мирный переход. Поэтому то, что в Эстонии ничего плохого не случилось – это заслуга чуть-чуть Горбачева, и в очень большой степени эстонских политиков.