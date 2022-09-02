Игорь Грязин: Горбачев удивлял эстонских коммунистов признаниями в любви

А я вижу, что Горбачев стоит словно чем-то подавился, то есть он не может ни говорить, ни что-то делать. Он просто стоял и смотрел как завороженный на Аасмяэ, и чувствуется, что очень хотел что-то сказать, но не мог, и непонятно было, почему. Через некоторое время он наконец сказал: «Глубокоуважаемый товарищ Аасмяэ, давайте теперь договоримся, что здесь заседает все-таки парламент. Это парламент ядерной сверхдержавы, и давайте договоримся, что мы сюда в парламент в трусах ходить больше не будем!» Ну что эти детали говорят? Симпатичный мужик был. Конечно же, еще маленький нюанс есть: я не знаю, как он общался с партийными бонзами, то есть какие у них там в Политбюро отношения были и так далее. Мы были не в Политбюро, и мы были, вообще, можно сказать, почти никто. И может быть, это было именно то, чего ему в жизни немножко не хватало – вот этой человечности. Он же ведь знал, что он мог Грязину или Аасмяэ сказать все что угодно. Мир от этого не развалится.