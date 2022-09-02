«Единая мобилизованная вертикаль». Как выглядит украинская политика спустя полгода войны

Для иллюстрации процессов, происходящих сейчас в украинском обществе, социолог Алексей Антипович в эфире Радио НВ приводит пример: Степан Бандера сейчас является героем примерно для 75% населения Украины. При этом изменения в отношении к этой фигуре произошли не на западе, а именно на востоке, юге и в центре страны: «Все, что касается России, там сейчас токсично. Думаю, эти изменения необратимы, учитывая физические и психологические потери, которые сейчас несут украинцы».

Харьков после обстрела российскими ракетами Фото: Getty Images

«После того что пережили харьковчане, Николаев, Херсон, Одесса - любая попытка что-то (говорить) про дружбу с Россией будет вызывать резкую агрессивную реакцию, "мусорная люстрация" 2014 года по сравнению с этим будет просто ничем. Использовать такую риторику будет просто рискованно. Тема дружбы с Россией выпадет из нашей политики. Даже тема мира, примирения в условиях продолжающейся агрессии будет восприниматься как предательство», - говорит Владимир Фесенко, сам уроженец Харьковщины.

То же касается и языкового вопроса, который по итогам войны, весьма вероятно, окончательно утратит статус одного из главных поляризирующих украинское общество факторов. Если десять лет назад количество украинцев, использовавших в быту исключительно русский язык, достигало 40%, то сейчас опросы фиксируют, что их доля уменьшилась до 13%.

86% украинцев выступают за то, чтобы единственным государственным языком в их стране был украинский.