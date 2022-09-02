Двадцативосьмилетний исследователь помоек Леонардо Урбано проводит свободное время в поисках на помойках и в мусорных ящиках представляющих ценность предметов.
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Фото ⟩ На помойках можно найти массу пригодных для использования предметов
На помойках можно найти массу пригодных для использования предметов
Охотник за сокровищами, проживающий в Австралии, уже в течение четырех лет роется в мусорных баках и нашел там очень много ценных вещей. Одной из самых ценных находок было произведение искусства, стоимость которого оценивалась в 3000 австралийских долларов.