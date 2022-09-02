Фото ⟩ На помойках можно найти массу пригодных для использования предметов

Охотник за сокровищами, проживающий в Австралии, уже в течение четырех лет роется в мусорных баках и нашел там очень много ценных вещей. Одной из самых ценных находок было произведение искусства, стоимость которого оценивалась в 3000 австралийских долларов.

«Все началось с того, что я - заядлый путешественник и часто переезжаю не только с квартиры на квартиру, но и из страны в страну. Так, я обнаружил, что на свалке можно найти много подходящих вещей для меблировки квартиры», — сказал порталу FEMAIL молодой мужчина итальянского происхождения.