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Фото ⟩ На помойках можно найти массу пригодных для использования предметов

Kodu.postimees.ee
На помойках можно найти массу пригодных для использования предметов
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Леонардо Урбано.
Леонардо Урбано. Фото: @thetrashlawyer / CATERS NEWS / Leonardo Urbano / Scanpix

Двадцативосьмилетний исследователь помоек Леонардо Урбано проводит свободное время в поисках на помойках и в мусорных ящиках представляющих ценность предметов.

Охотник за сокровищами, проживающий в Австралии, уже в течение четырех лет роется в мусорных баках и нашел там очень много ценных вещей. Одной из самых ценных находок было произведение искусства, стоимость которого оценивалась в 3000 австралийских долларов.

«Все началось с того, что я - заядлый путешественник и часто переезжаю не только с квартиры на квартиру, но и из страны в страну. Так, я обнаружил, что на свалке можно найти много подходящих вещей для меблировки квартиры», — сказал порталу FEMAIL молодой мужчина итальянского происхождения.

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