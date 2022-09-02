ВИДЕО ⟩ На вице-президента Аргентины совершено покушение

На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер было совершено покушение, сообщили местные СМИ вечером четверга, 1 сентября. Попытка убийства произошла у дома 69-летнего политика в Буэнос-Айресе. Как рассказал в телеобращении действующий глава государства Альберто Фернандес, находящийся в толпе мужчина направил на Киршнер пистолет и нажал на курок, однако выстрела не последовало. Причина, по которой произошла осечка, технически еще не подтверждена, добавил Фернандес

Нападавшего задержали. По словам министра внутренних дел Анибаля Фернандеса, речь идет о 35-летнем уроженце Бразилии. Его мотивы на момент публикации оставались неизвестны. Вице-президент не пострадала. Телеканал Al Jazeera опубликовал видеозапись инцидента.

Video footage shows the moment Argentina«s VP Cristina Fernandez de Kirchner narrowly avoided assassination after a gunman»s weapon failed to fire while he was pointing a gun in her face. She was unharmed.



🔗: https://t.co/1llLRaQndJ pic.twitter.com/8r8qSQO9MA — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 2, 2022

2 сентября объявлено выходным днем

Фернандес объявил 2 сентября выходным днем, поскольку общественное спокойствие в стране было нарушено. Населению должна быть предоставлена ​​возможность выступить в мире и согласии в защиту демократии и выразить солидарность с Киршнер, объяснил он.

Суд над вице-президентом Киршнер по делу о коррупции

В последние дни сотни сторонников Киршнер разбили стихийный лагерь у ее дома в поддержку политика. Женщина является фигурантом судебного процесса по делу о коррупции. Обвинение требует приговорить вице-президента к 12 годам тюрьмы и пожизненно запретить занимать государственные должности. По версии следствия, она возглавляла преступную группировку и нанесла государству своими действиями ущерб в размере миллиарда евро.